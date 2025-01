Las Damas de Rosa recibieron una millonaria donación

Nuevamente un comerciante de la localidad de El Bolsón que había comprometido dos motos scooter para las voluntarias del hospital de área local, volvió a cumplir. En este caso si bien a pedido de las Damas de Rosa, no fueron las motos para realizar un bingo, Fabián Castiglione de la tienda Mi Barrio le donó al voluntariado 2 millones de pesos en efectivo.









Dialogamos con Viviana Ramírez integrante de las Damas de Rosa quienes llevan adelante el voluntariado del hospital de área de El Bolsón en este sentido Viviana nos contó sobre la donación que había ofertado primeramente el comerciante Castiglione quien quería donar dos scooter para que las voluntarias hicieran una un bingo y de esta manera recaudar dinero para la obra que llevan adelante, sin embargo la voluntaria sostuvo que realizar el Bingo para ellas era una situación muy engorrosa por lo que desistieron de esa donación, “Fabian lo charlo con su señora aceptó lo de nosotros, por supuesto y dijo que que él iba a ver qué hacía con las motos”.





La sorpresa

Seguidamente Ramírez no pudo ocultar su alegría y sorpresa cuando Castiglione le confirmó que había vendido las motos y tenía el efectivo para donar, “hace poquito me llamó y me dijo que había la posibilidad de que si él las vendía o algo ese dinero nos iba lo iba a donar a las voluntarias y cumplió recién llegó al hospital y me encuentro con la noticia que había estado Fabián y donó 2 millones de pesos para las voluntarias”.





Un container

Al ser consultada la voluntaria sobre en qué utilizarían estos 2 millones de pesos donado por el comerciante sostuvo que de hecho ya lo tienen invertido en la compra de un container, “es un dinero que ya tiene destino, estamos ahí con la compra de un container para nosotras, hace mucho tiempo que lo queremos comprar porque no tenemos un lugar donde colocar los elementos de ortopedia que nosotros trabajamos tanto con eso, sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores, no tenemos dónde colocarlos está todo todo en el roperito y tampoco podemos trabajar de una manera cómoda”, detalló.





Cabe destacar que el voluntariado del hospital de área de El Bolsón no solo asiste y Acompaña a las personas que están transitando una situación compleja en el hospital internados o de paso sino que también colabora con aquellas personas que necesitan algún tipo de ortesis o ortopedia en su mayoría de manera gratuita en forma de préstamo estos elementos ocupan mucho espacio por lo que no tienen un lugar donde guardarlos y este container sería Entonces el depósito ideal. El mismo estará emplazado en la parte sur del hospital de área de El Bolsón en el ingreso que tienen las voluntarias al lugar.





Sobre la compra del container la voluntaria confirmó que ya lo tienen dialogado con un empresario del transporte local que también hizo un aporte importante para que las Damas de Rosa puedan acceder a este depósito, “ya esto lo tenemos hablado con el señor Roberto Torresi, que este estamos hablando ahora para concretar la compra y acá estamos recontentas con ese container que compramos porque es hace años que estamos juntando platita, platita y esta plata que nos donó Fabián nos viene re bien a nosotros, nos ayuda una barbaridad con eso avanzamos mucho, muchísimo”, enfatizó la feliz voluntaria.