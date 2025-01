Reclamo de salud por la no renovación de contrato

Ante la no renovación del contrato laboral a un enfermero que desde hace 5 años trabajaba en el hospital de área de El Bolsón la asamblea hospitalaria que se reunió ayer miércoles junto a los gremios Asspur, ATE y algunos referentes barriales decidieron declararse en alerta y se movilizaron hacia el municipio local para pedirle al intendente que se ponga a la cabeza del reclamo. En tanto el enfermero Carlos Gómez, en diálogo con Noticias del Bolsón se mostró sorprendido por esta situación y sostuvo que es uno de los enfermeros que más trabaja en el hospital.









Esta mañana trabajadores del hospital de área de El Bolsón nucleados en los gremios ate y aspur realizaron una movilización hacia el municipio local, en diálogo con noticias de El Bolsón la delegada del gremio que nuclea los trabajadores de la salud Claudia Méndez, se refirió a la situación que está viviendo uno de sus compañeros al cual no se le renovó el contrato laboral, “luego de un receso, después de las fiestas, volvimos a la asamblea de los todos los miércoles con la novedad que tenemos un compañero del área del servicio de enfermería que no se le renovó el contrato, no hay ninguna justificación. Sabemos que cuando entramos firmamos un contrato pero se había mantenido hasta hace un tiempo la renovación automática y justamente sabemos que la falta de personal y eso, en vez de renovarle lo dejaron sin trabajo y no es la primera vez que pasa”, aseguró la delegada.





Al ser consultada sobre los fundamentos esgrimidos por el Ministerio de salud la gremialista aseguró: “no, no hay ningún fundamento, tanto la directora como los gremios han pedido una explicación y no hay argumento, solo que se terminó el contrato y se le no se le renueva más”.





Reconocimiento de la jefa de área

En tanto Méndez explicó que ayer en la asamblea la jefa del área de enfermería reconoció el trabajo que realizaba el enfermero, “ justamente ayer hicimos la asamblea y la jefa del servicio habló sobre la tarea que realizaba el compañero, era una de las personas que siempre estaba a disposición de todo lo que surgía, así que justamente más por eso no se podía entender esta no renovación”.





Marcha a la intendencia

Finalmente la delegada del gremio Asspur explicó que marcharán hacia la intendencia para buscar el apoyo o un posicionamiento por parte del intendente local, “ nosotros lo que esperamos es que el intendente nos pueda atender y que se pueda solidarizar o ponerse a la cabeza de toda esta situación, porque realmente nosotros tuvimos una mesa de diálogo el día 27 de diciembre, digamos que hay una nueva gestión pero la problemática sigue, la falta de recursos humanos sigue y no se presentó nadie del municipio y ahora vamos a ver qué nos puede decir el intendente si es que están en la localidad o el que esté a cargo”.





No entiendo por qué no me renovaron el contrato





Sorprendido Carlos Gómez el enfermero al cual no se le renovó el contrato explicó que es una decisión que aún trata de digerir y que con 50 años de edad y 25 años de profesión esto lo llena de angustia, “hace 5 años que me desempeño en el hospital, o sea que entre en pandemia en plena pandemia, soy enfermero hace 25 años y tuve la suerte o desgracia de la pandemia cuando cada localidad tenía que arreglarse con los enfermeros que tenía, se me abrió la posibilidad me perfeccioné inmediatamente con los colegas. Así que estuve ahí en plena pandemia firme y hoy me dejan sin trabajo”.









Con todo, el enfermero reconoció que es un momento muy triste porque inclusive no le renuevan el contrato laboral y las explicaciones no llegan en virtud de que se hace todo mediante una notificación junto a otros 25 trabajadores de toda la provincia que quedan en la misma situación.





Sin faltas ni manchas en el legajo

Al momento de consultarle si tiene alguna situación de favorable en su legajo laboral ya sea por denuncias en su contra o quizás licencias prolongadas que hubiese tomado el trabajador de la salud sostuvo que nunca tuvo ninguna situación negativa, “No, jamás, jamás, no hay no hay motivo, la verdad es que no hay motivo. Estoy tan sorprendido como todos mis compañeros de verdad que no entiendo”.









Apoyo de la dirección

si bien Gómez explicó que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte del ministerio salvo la nota recibida sí destacó el apoyo que tiene por parte de la directora del nosocomio, “Conmigo solo se ha comunicado la directora del hospital, tengo el apoyo de la dirección del hospital, del departamento de enfermería, los médicos pero nadie más”.





Solo quiero trabajar

Finalmente y en relación a cómo sigue esta situación el enfermero detalló: “ estamos en plan de lucha, yo quiero que me reintegren, que me devuelvan mi trabajo, nada tengo 50 años. Le pido al ministro que revea mi situación, que se arrime, que pregunte, que la verdad que no entiendo como alguien sentado en un sillón a tantos kilómetros tome semejante decisión sin siquiera consultar, tenían que haber leído la valoración mía, tengo una valoración laboral excelente. Así que la verdad que no entiendo”, sentenció el enfermero Carlos Gómez.