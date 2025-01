Vialidad rionegrina colabora con los equipos de lucha contra incendios en la zona de El Manso.

Así lo confirmó esta mañana al delegado de vialidad Rionegrina en la región Enrique Ibarra quien sostuvo que a pedido del gobernador Alberto Weretilneck se encuentran realizando distintas tareas de mantenimiento en la ruta provincial 83, como así también despeje de accesos en caminos rurales tendientes a colaborar con el tránsito de las unidades del Splif y parques nacionales. Además Ibarra se refirió al estado de la ruta nacional 1s40, explicando que si bien no es injerencia de su cartera se encuentra en permanente diálogo con Vialidad Nacional para buscar una solución.





“Somos uno de los organismos provinciales que está colaborando, si bien no hemos participado en las reuniones de emergencia que se han llevado adelante y que de alguna manera preside protección civil de la provincia en la persona de Cecilia Gallardo con quién estoy en contacto permanente y nos ha pedido en principio que se mantenga la ruta 83 en buenas condiciones desde el ingreso del empalme de ruta 40 en el sector de Villegas hasta la comisión de fomento y después hay algunos caminos vecinales que el comisionado también pidió colaboración para un repaso”, detalló Ibarra.

Con todo, el delegado explicó, en relación a los caminos vecinales que si bien no es injerencia de vialidad provincial los están haciendo, “así lo indicó el presidente, ese camino vecinal es conocido como Mallín Colorado, pero se puede trabajar y perfilar hasta determinado sector habida cuenta que después ya no hay condiciones de transitabilidad y es solamente una huella. Pero al menos la parte que está habilitada para todos los vehículos lo pudimos llevar adelante”.

















Tránsito de equipos de incendios y turistas

En relación a a el exceso de tránsito que tiene la ruta provincial 83 sobre todo de grandes equipos de lucha contra incendios forestales sumado al habitual tránsito de turistas Enrique Ibarra explicó, “ ahora hay cuadrillas de vialidad que se reincorporaron después del receso que tuvieron de vacaciones, haciendo trabajos en la ruta 83 en la traza que sí es competencia de vialidad rionegrina, haciendo algunas podas, algunas reparaciones de los puentes de madera que existen y tratando obviamente de colaborar con los vecinos que están pidiendo algún tipo de reductor por el alto tránsito que hay por aquellos automovilistas que no respetan las velocidades máximas y esto genera de alguna manera un perjuicio para todos los vecinos que viven ahí, que tienen su vivienda o que hay niños jugando, así que estamos viendo de qué manera podemos abordar esa situación”.









Ruta 1 s 40

Si bien se trata de una traza que es injerencia de vialidad nacional el referente regional de vialidad rionegrina explicó que se reunirá con referentes de ese organismo para poder plasmar la queja de los vecinos sobre todo de Ñorquinco, “esto no es una situación aislada, sucede históricamente, es una jurisdicción nacional, quiero aclarar esto porque hay vecinos o pobladores de ese sector que me han comentado que medio está difundiendo que esto es una ruta provincial y qué es ruta provincial 6, la verdad que están un poquito desinformados, tendrían que recorrer y conocer más el sector como para trasladar una veraz, que no sea información tendenciosa o en algún punto hasta maliciosa. El presidente Raul Grund me dijo que aclaremos esto, siempre lo hacemos, evidentemente es un medio nuevo y ha transgiversado la información. Vialidad nacional tiene una empresa que es quien lleva adelante el mantenimiento permanente, esta empresa es Codistel, que si bien estuvieron trabajando durante el año no han trabajado con el convenio de repaso, en algún momento hemos pasado y hemos visto maquinaria de vialidad nacional pero vienen una vez al año o dos. Estamos haciendo las gestiones necesarias para que haya mayor continuidad de ese mantenimiento de unos 40 a 50 km aproximadamente”, aseguró Ibarra.