El Bolsón: preocupan las alcoholemias positivas

Durante el pasado fin de semana se registraron cerca de una docena de alcoholemias

positivas, la mayoría de ellas registradas por vecinos de la comarca andina. En diálogo con Noticias del Bolsón Cristian Rogel director de tránsito municipal destacó esta situación y confirmó que los turistas son los que menos infringen la normativa.









Durante el fin de semana se registraron 10 retenciones preventivas de vehículos por alcoholemias positivas en tal sentido dialogamos con el director de tránsito y Transporte Cristian Rogel quien explicó, “efectivamente se sigue trabajando con los controles después de todo lo que pasó con el incendio, estamos más tranquilos, y enfocados ahora en la parte preventiva”, detalló.





Sobre la cantidad de alcoholemias el director de tránsito y Transporte confirmó que se trató de 10 positivas, y en el mismo sentido y su hincapié que a diferencia de otras épocas donde los números de las alcoholemias eran realmente preocupantes en este caso también se ha notado una baja en la graduación alcohólica que han arrojado estos días positivos que rondan entre 0,80grs y 0, 30grs de alcohol en sangre.













Pocos turistas

Al momento de consultarle si la mayoría de los vehículos retenidos preventivamente eran de turistas que por allí pueden desconocer la normativa de alcohol cero o si se trataba de vecinos de la comarca Rogel explicó que de los 10, 4 tan solo son vehículos de turistas en tanto el resto son locales, “a veces no se tiene en cuenta en la salida, por ahí cumpleaños como lo que hablamos en notas anteriores, no se tiene en cuenta que un vasito simplemente te da graduación alcohólica y que no te permite conducir”.





Con todo, el funcionario explicó que ya no se utiliza más el término secuestro si no se trata de una retención preventiva en tanto que también explicó que el secuestro es algo más amplio y complejo por eso se utiliza el término de retención preventiva de los vehículos.





También los fines de semana

pensando sobre todo en los turistas y que al ser sorprendidos con una alcoholemia positiva pueden llegar a quedar sin vehículo durante todo el fin de semana le consultamos al director de tránsito y Transporte si es posible que justificando la necesidad un turista pueda recuperar el vehículo retenido durante el fin de semana a lo que respondió: “generalmente el trámite se hace un día hábil, pero estamos trabajando a ver si podemos facilitar, si es necesario entregar un fin de semana, estamos trabajando con el sector de Hacienda y la jueza de faltas para poder aceitar esta posibilidad que se le daría solamente a los turistas para que el retiro del vehículo retenido se pueda gestionar el fin de semana”.





Sobre el valor de la multa cabe destacar que la misma equivale a 1000 unidades fiscales y dependiendo la graduación alcohólica se va agravando o se le van sumando unidades fiscales de igual manera si la persona que fue multada es reincidente o no.













Se puede cambiar de conductor

Finalmente y al consultarle al director de tránsito sobre la posibilidad de que el vehículo sea conducido por otra persona sostuvo que para que esto sea así tienen que darse una serie de condiciones: primeramente el conductor que fue multado por la alcoholemia positiva no debe superar los 0.19 gramos de alcohol en sangre y la persona que se haría cargo del rodado debe indefectiblemente estar dentro del habitáculo y obviamente dar cero en el control de alcoholemia.