Incendios en El Bolsón: se dio a conocer el listado de los damnificados que pueden pasar a retirar su DNI

Noticias Del Bolson febrero 08, 2025




A través de la oficina  de provincia  se dio a conocer el listado oficial de los damnificados que  podrán pasar a retirar el DNI por dicha oficina emplazada en calle Perito Moreno al 3087 frente a plaza España.

LISTADO DE DNI PARA RETIRAR EN LA OFICINA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 
AGUILAR, LUDMILA BIANCA
ALEGRIA MONSAVE, NATALIA MARICEL
ALVAREZ LEGUIZA, LINDA YANINA
ALVAREZ REVETE, MARIELA BEATRIZ
ALVAREZ, JOSE ANTONIO
AREVALO ESPINOZA, MONICA TANIA 
AUDI, ROCIO AYELEN
CARRANZA, INAI ANTUPIL
CARRANZA, AUQUIN KURRUF
CARRAZCO PEÑA, ZAMIRA LUZ
CHEUQUEMAN, AXEL EZEQUIEL
DELGADO, TAYHANA MICAELA 
DEMETRIO, LUCIA 
DIAZ, MARTIN ALEJANDRO
FARIAS, ANDRES JONATHAN 
FERNANDEZ, JUANA AILEN
FRUTOS, MARGARITA ALICIA
GARRIDO LAURA ESTRELLA 
GONZALEZ, MALVINA ELIZABETH
HURCADE, MAXIMILIANO ARIEL
HOWIE, MIGUEL
IMAZ SOLIS, MERLINA
INFANTE PAULA SANDRA
INOSTROZA MARCOS AGUSTIN 
INOSTROZA VICTOR 
LEE, KIMEY
LEGUIZA, VICTOR 
LEMUNAO, AXEL GABRIEL
LIBKIND FRATI, LEANDRO ALEXIS
LINARES AILIN AGUSTINA
MALVICINO MARIA GRACIELA 
MARTINEZ CLARIZA 
MARTINEZ SARRASAGUE CAVA, CLOE 
MIRANDA BRIGIDA MICAELA
MUÑOZ ELIZABETH DE LAS NIEVES
NAHUELPAN SERGIO
OYARBIDE LEGUIZA CAETANOSAMUEL
AOYARZO MARIO OSCAR
 PACHECO RICARDO DANIEL
PELLICORI MIA DANIELA
PEÑA MILAGROS ABRIL
PONCE PAOLA DANIELA
PORRO VIDELLA VALENTINO 
PUGLIESE FERNANDO ESTEBAN 
RAMIREZ MILAGROS ROCIO NAIR
RATTI FERNANDO MARCELO
REYES BRUNO FRANCISCO
RIOS MARCO DANIEL
RUIZ MAITE MAIA 
SANCHEZ MARIA ANGELICA 
SOLIS GISELA YANINA 
SORICETTI MARIA PAZ 
SOTO CATALINA ISABELA 
SOTO FRANCO DAVID 
TREJO MARIELA SOLEDAD 
VERA BERSCHTL IAN EXEQUIEL 
VILLASBOAS BELTRAN 




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