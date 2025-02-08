Incendios en El Bolsón: se dio a conocer el listado de los damnificados que pueden pasar a retirar su DNI

A través de la oficina de provincia se dio a conocer el listado oficial de los damnificados que podrán pasar a retirar el DNI por dicha oficina emplazada en calle Perito Moreno al 3087 frente a plaza España.
LISTADO DE DNI PARA RETIRAR EN LA OFICINA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
AGUILAR, LUDMILA BIANCA
ALEGRIA MONSAVE, NATALIA MARICEL
ALVAREZ LEGUIZA, LINDA YANINA
ALVAREZ REVETE, MARIELA BEATRIZ
ALVAREZ, JOSE ANTONIO
AREVALO ESPINOZA, MONICA TANIA
AUDI, ROCIO AYELEN
CARRANZA, INAI ANTUPIL
CARRANZA, AUQUIN KURRUF
CARRAZCO PEÑA, ZAMIRA LUZ
CHEUQUEMAN, AXEL EZEQUIEL
DELGADO, TAYHANA MICAELA
DEMETRIO, LUCIA
DIAZ, MARTIN ALEJANDRO
FARIAS, ANDRES JONATHAN
FERNANDEZ, JUANA AILEN
FRUTOS, MARGARITA ALICIA
GARRIDO LAURA ESTRELLA
GONZALEZ, MALVINA ELIZABETH
HURCADE, MAXIMILIANO ARIEL
HOWIE, MIGUEL
IMAZ SOLIS, MERLINA
INFANTE PAULA SANDRA
INOSTROZA MARCOS AGUSTIN
INOSTROZA VICTOR
LEE, KIMEY
LEGUIZA, VICTOR
LEMUNAO, AXEL GABRIEL
LIBKIND FRATI, LEANDRO ALEXIS
LINARES AILIN AGUSTINA
MALVICINO MARIA GRACIELA
MARTINEZ CLARIZA
MARTINEZ SARRASAGUE CAVA, CLOE
MIRANDA BRIGIDA MICAELA
MUÑOZ ELIZABETH DE LAS NIEVES
NAHUELPAN SERGIO
OYARBIDE LEGUIZA CAETANOSAMUEL
AOYARZO MARIO OSCAR
PACHECO RICARDO DANIEL
PELLICORI MIA DANIELA
PEÑA MILAGROS ABRIL
PONCE PAOLA DANIELA
PORRO VIDELLA VALENTINO
PUGLIESE FERNANDO ESTEBAN
RAMIREZ MILAGROS ROCIO NAIR
RATTI FERNANDO MARCELO
REYES BRUNO FRANCISCO
RIOS MARCO DANIEL
RUIZ MAITE MAIA
SANCHEZ MARIA ANGELICA
SOLIS GISELA YANINA
SORICETTI MARIA PAZ
SOTO CATALINA ISABELA
SOTO FRANCO DAVID
TREJO MARIELA SOLEDAD
VERA BERSCHTL IAN EXEQUIEL
VILLASBOAS BELTRAN
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