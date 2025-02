“Muchas viviendas se podrían haber salvado si esos lotes estuvieran limpios”, expresó Miguel Aguilar

Esta mañana noticias del Bolsón visitó el callejón Asenjo hacia adentro allí pudo dialogar con el encargado de la chacra “La Candelaria”, Miguel Aguilar, quien relató el momento que están viviendo pero también hizo hincapié del desmanejo forestal y el abandono en la que se encuentran los bosques por parte de los propietarios y remarcó que desde hace 10 años llevan adelante un petitorio para que algunos vecinos limpien el bosque, haciendo hincapié en que su vivienda se podría haber salvado si el vecino tuviese los pinos cómo corresponde. Además el vecino pidió más presencia policial haciendo hincapié que hay personas que llegan con la excusa de colaborar pero terminan llevándose cosas.





Primeramente le consultamos al trabajador rural y vecino de El callejón de ajenjo adentro Cómo están viviendo este momento a lo que rápidamente sostuvo: “estamos pasando un momento muy triste, todo ese momento porque si vos ves la plantación que se salvó, pero perdimos todo lo que es la fruta, vos podés ver que está toda en la planta, no se pudo levantar, perdimos todo lo que era fruta fina, se quemó lo que era parte de la cámara, y se perdió la casa. Se quemó todo lo que era la casa, el galpón con todas las herramientas que estaban adentro y después todo lo que es la chacra, todo lo que es el bosque que vos ves para arriba se perdió todo”, detalló Aguilar.





Más presencia policial

Seguidamente Miguel se refirió a aquellas personas que están transitando por la zona del incendio y muchos llegan con la excusa de querer colaborar Pero finalmente terminan llevándose elementos que se podrían rescatar de las cenizas, “nosotros estamos tratando de levantar todo lo que vos viste el alambre nuevo, por el tema de la gente que ya empezó a andar gente, se nos ha metido gente acá dentro, llevándose cosas que no tiene sentido así que empezamos a levantar el alambre nuevo. Hay mucha gente que no es del lugar y anda dando vueltas, con la excusa de venir a ayudar, no ayudan y andan andan por andar mirando; O sea hay gente que no tendría que estar por acá andando”, Rápidamente el trabajador solicitó presencia policial para controlar a estas personas que solo buscan hacerse de algo que tenga valor, “tampoco hay control de nadie, nadie no tenemos ni un policía acá en el callejón Asenjo adentro, que esté controlando la gente que entra” reclamo.













Escapar del fuego

Sobre cómo fueron esos minutos donde paredones de 40 m de llamas amenazaban toda la historia de la chacra La Candelaria Miguel Aguilar relató: “acá estaba el dueño de acá, que es Raúl, él vivió todo lo que pasó, tuvo que abandonar la casa porque justo el día él estaba acá tuvo que salir para la calle porque no le quedaba otra y fue terrible fue un momento muy muy terrible para él porque él fue el que estuvo acá ese día”.













Se podría haber evitado

Finalmente el encargado de La Candelaria fue contundente en sostener que hay muchos predios que están sucios y abandonados y muchas viviendas se podrían haber salvado si esos lotes estuvieran limpios, “nosotros hace más o menos unos 10 años tenemos la denuncia puesta en la municipalidad e incluso hasta Ibarra vino que era de la municipalidad, fuimos a bosques, se le pidió al vecino que volteara todos estos pinos porque también venían hace años cayéndose sobre los cables de la luz todos los de inviernos, se podía haber evitado todo este incendio. Yo creo que es falta de la limpieza de los campos, no es cierto, que eso es principalmente que hay acá en Mallín, es que están muy sucios los campos. Yo creo que esa es una de las partes que se podía haber evitado todas las casas que se quemaron acá en Mallín Ahogado”, sentenció Miguel Aguilar.