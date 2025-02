“Nunca vamos a dejar de buscar a quienes provocaron este incendio”

En conferencia de prensa, acompañado por el Intendente Bruno Pogliano, el Mandatario anunció una serie de medidas para comenzar con la reconstrucción de la zona, acompañando a las familias y los productores que perdieron todo.





En ese marco, dijo que “no hay ninguna duda” que los incendios fueron intencionales. “Fueron tres focos, analizados por los peritos de la Policía de Río Negro y por el Ministerio Público Fiscal. En uno de ellos se encontró material combustible y el recipiente utilizado", afirmó.





El Mandatario provincial no solo apuntó contra los responsables del desastre, sino también contra quienes los justifican y avalan. “A quienes hicieron esto, a quienes lo justifican, a quienes lo reivindican, les decimos que no nos vamos a olvidar. No vamos a olvidar el sufrimiento de estos vecinos, el sacrificio de los combatientes del fuego, ni el daño que se le ha causado a El Bolsón y a toda la provincia de Río Negro”.

Además de remarcar la gravedad del hecho, el Gobernador aseguró que no solo deberán enfrentarse a la Justicia, sino también a la condena social. “Si la Justicia no alcanza, que sepan que tienen la condena social del mundo entero. No van a poder caminar tranquilos, y en su conciencia siempre pesará el daño que provocaron”, advirtió.





“No hay ningún justificativo. Ninguno. Ni político, ni social, ni reivindicativo. No existe razón alguna que explique o justifique la barbaridad que cometieron. Y tampoco van a poder descansar, porque cada noche, cuando apoyen la cabeza en la almohada, el remordimiento no los va a dejar dormir", sentenció.

