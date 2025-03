Gendarmería Nacional convoca a profesionales

La Gendarmería Nacional Argentina ha abierto una nueva convocatoria para la incorporación de profesionales de diversas disciplinas a sus filas. La iniciativa busca reforzar el equipo de la fuerza de seguridad con especialistas en áreas como medicina e ingeniería.







En una entrevista con nuestro medio, el comandante Marcelo Debrabandere brindó detalles sobre los requisitos y el proceso de inscripción. "Como todos los años, la institución abre la posibilidad de que personas con títulos de pregrado y grado puedan sumarse a la Gendarmería como profesionales. En esta ocasión, buscamos incorporar personas que cuenten con formación en medicina, ingeniería y otras disciplinas afines", explicó.





En particular, para el Escuadrón 35 de El Bolsón se encuentran disponibles dos vacantes para enfermeros o enfermeras. Entre los requisitos generales para postularse, es indispensable ser ciudadano argentino nativo o por opción, poseer título habilitante en la especialidad correspondiente y no superar los 35 años de edad. "Este último punto es fundamental, ya que hemos recibido consultas de personas que exceden la edad permitida y lamentablemente no podemos hacer excepciones, ya que estas normativas son establecidas por la Dirección de Recursos Humanos de la fuerza", agregó el comandante.





Asimismo, los aspirantes deben cumplir con los requisitos físicos estipulados por la institución, los cuales incluyen estatura mínima y máxima.





Fechas de inscripción:





Inicio de inscripción: 7 de abril de 2025.





Cierre de inscripción y entrega de documentación: 8 de mayo de 2025.





Exámenes (psicológicos, médicos, teóricos, prácticos e institucionales): del 20 al 23 de mayo de 2025 (lugar y horario a confirmar).





Publicación de resultados: a partir del 9 de junio de 2025.





Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Recursos Humanos (Departamento Planes) al teléfono 011-4310-2883, dirigirse a la sede ubicada en Avenida Antártida Argentina Nro. 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o acudir a la Unidad de Gendarmería Nacional más cercana a su domicilio.