Plan calor 2025: el 7 de abril comienza la confirmación de los beneficiarios

De cara a una nueva temporada invernal noticias del Bolsón dialogó con la secretaría de desarrollo social de El Bolsón Marcela Becares quien se refirió al trabajo que se realiza en el marco del plan calor 2025. Hay 1300 familias inscritas del año anterior y se comenzará la confirmación de beneficiarios el 7 de abril.









El año pasado terminamos el plan calor en octubre, que comenzó casi a fines de mayo e inmediatamente empezamos de vuelta a estoquearnos madera, que se vio interrumpido por la tragedia que todos sabemos, explicó la secretaria de desarrollo social de El Bolsón y agregó que en enero y ya volvimos a retomar la actividad. “Así que estamos acopiando todo leña, como sabemos el plan calor tiene la parte toda de gas en garrafa y de leña”.













Cuántos beneficiarios se asistieron

Sobre la cantidad de familias beneficiarias Becares explicó que el año pasado fueron casi 600 por semana, “el año pasado fueron más por semana unas 600 personas, no tengo ahora sí el número exacto y este año no sabemos, porqué todavía de lo que es gas provincia todavía no nos dijo que cantidad de recursos nos va a enviar”, dijo.





La confirmación

En relación a los pasos a seguir en los próximos días la secretaría de desarrollo brindó la fecha del inicio de la confirmación, “ lo que vamos a comenzar a hacer, a partir del lunes 7 de Abril y por cuatro semanas que vamos después todo a pasarlo los lugares que vamos a estar que siempre son los mismos lugares y vamos a hacer la Confirmación del padrón. Sí llegamos a tener más recursos vamos a habilitar una ampliación. ¿Por qué tomamos esta decisión? porque hay mucha necesidad y no queremos jugar con la ilusión de la gente. Entonces vamos a hacer la confirmación de los padrones salvo zona rural que van a estar siempre los mismos”, aseguró.





Sobre este paso fundamental la funcionaria explicó que se realizará durante cuatro semanas, en el horario de 9 a 13hs, “todo el horario va a ser siempre lo mismo y en diferentes puntos para que la gente no tenga que venir ni gastar plata en colectivo hasta acá el centro, va a haber también un día de acá en el centro pero vamos a estar en cada centro comunitario de cada barrio.













Un metro por semana

Sobre la cantidad de leña que se le entregará a cada beneficiario Becares confirmó que por semana es un metro. En relación a la dinámica de la entrega confirmó que será al igual que el año pasado utilizando vehículos propios, colaboración de otras entidades, “es una logística muy muy grande, tenemos todos los padrones y también toda la distribución organizada”, confió Becares.