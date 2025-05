El Bolsón: realizan obras de bacheo en la zona sur

El secretario de obras y servicios públicos del municipio de El Bolsón Walter Forestier detalló el plan de obras que se están realizando sobre la avenida San Martín en la zona sur donde no solo incluye el bacheo sino también trabajos de fondo en sectores más complicados. De igual manera el funcionario se refirió a la utilización de asfalto en frío y también a la reparación de cordones cuneta.





“La avenida se viene deteriorando mucho desde hace un tiempo y nosotros teníamos planificado desde enero empezar con el bacheo pero la problemática que tuvimos con el incendio y todo el aporte que tuvimos que hacerle de personal y vehículos etcétera de la municipalidad nos retrasó el trabajo y ahora, esperemos que nos acompañe un poco el tiempo, porque la idea es hacer los baches más grandes antes de que empiecen las heladas”, detalló el secretario de obras pública Walter Forestier.





Con todo, el funcionario explicó que se probará un sistema de asfalto en frío, “la semana pasada nos enviaron desde Buenos Aires de una empresa asfalto en frío, nos están enviando unas muestras para que nosotros probemos y a partir de ahí vamos a hacer una compra importante de pallet que vienen en bolsas de 25 kg y parece que es bastante eficiente el sistema que nos están ofreciendo. Por eso yo pedí primero que nos manden unas muestras para probarlo”, explicó.









Sobre cómo se repararán los baches más pequeños con este tipo de material Forestier explicó, “ la idea del asfalto en frío es colocarlo en los baches pequeños que se han hecho, que hay muchos y después los baches grandes ya encararlos como lo estamos haciendo por bloque y hormigón armado”.













Veredas

En relación a la ordenanza que marca la obligatoriedad a los vecinos frentistas de calles asfaltadas o con cordón cuneta el secretario de Obras Públicas recordó que está en vigencia pero que el municipio no la está aplicando, “Sí, la ordenanza si mal no recuerdo dice de las calles asfaltadas la obligatoriedad de los frentistas que tienen que hacer las veredas pero la municipalidad no está ahora presionando por ese tema porque si bien hay lugares donde el asfalto tiene muchos años y los frentistas todavía deben las veredas ha avanzado el pueblo con algunos asfaltos últimamente y la municipalidad todavía no encaró ningún trabajo de intimación a los vecinos para realizar las veredas . Sí reparamos cordones cunetas ya desde diciembre y estamos en el centro trabajando de hecho se ha visto bastante en el centro”.













Pasarela de Viamonte

Finalmente Forestier se refirió a la reparación de la pasarela sobre el río Quemquemtreu ubicada a la altura de la calle Viamonte, “ lo que hicimos estos días fue reparar la pasarela de la calle Viamonte que estaba muy deteriorada, estaban corriendo peligro ya los vecinos que cruzaban. Se reparó, se le cambiaron una cantidad importante de tablas y se le pusieron unos molinetes para que no pasen con, entre otras cosas vehículos”, sostuvo.

Sobre el uso con motos amplio: “por ahí una moto puede pasar, pero porque no queríamos interrumpir el paso poniendo molinetes muy estrictos de por ejemplo mujeres con carritos de bebe, etcétera o algún vecino que tiene que llevar una garrafa de gas en una carretilla que no rompe el peso, pero sí rompe un cuatriciclo, rompe una moto cuando pasa el ligero o un caballo”, remarcó Forestier.