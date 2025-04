Emotivo acto recordando los 43 años de la gesta de Malvinas

Esta mañana en la plazoleta Héroes de Malvinas emplazada en la Pampa de Mallín Ahogado se llevó adelante el acto central conmemorando el día de los combatientes y caídos en la gesta de Malvinas. Central fue el testimonio de Rafael Ruarte un combatiente que contó cómo salvó una imagen de la virgen de un bombardeo y también se refirió al sentimiento que le genera que le generó la solidaridad vivida en el incendio de Mallín Ahogado muy similar a la camaradería durante la Guerra de Malvinas. Por su parte el intendente contador Bruno Pogliano valoró el hecho de poder escuchar el testimonio viviente de los Héroes de Malvinas. Esta mañana en la plazoleta Héroes de Malvinas emplazada en la Pampa de Mallín Ahogado se llevó adelante el acto central conmemorando el día de los combatientes y caídos en la gesta de Malvinas. Central fue el testimonio de Rafael Ruarte un combatiente que contó cómo salvó una imagen de la virgen de un bombardeo y también se refirió al sentimiento que le genera que le generó la solidaridad vivida en el incendio de Mallín Ahogado muy similar a la camaradería durante la Guerra de Malvinas. Por su parte el intendente contador Bruno Pogliano valoró el hecho de poder escuchar el testimonio viviente de los Héroes de Malvinas.









“Todos los dos de abril sentimos la esas cosas de nuestros compañeros cayó en Malvinas yo tengo 12 compañeros que quedaron allá en Malvinas Y eso rendir homenaje a ellos que nosotros los que volvimos vivos decimos que los verdaderos son los que quedaron allá en Malvinas”, reflexiono el veterano de guerra.









En una mañana fría y con una lluvia persistente el ex combatiente Rafael Ruarte fue convocado para poder contar su vivencia y los recuerdos que aún hoy tiene sobre el conflicto bélico en 1982, primeramente el ex integrante del regimiento de Infantería número 25 recordó un hecho anecdótico donde una noche en medio de un bombardeo rescató una imagen de la virgen María la cual estaba bajo fuego.













Seguidamente Ruarte y en diálogo con noticias del Bolsón se refirió al paralelismo que es que sintió durante los incendios que consumieron cerca de 4000 hectáreas en Mallín Ahogado y una de las peores noches que vivió en las islas en medio de un bombardeo”, contó Rafael.













Guerra contra los ingleses y luego contra el fuego en Mallín Ahogado

“En Malvinas, lo que que pasó en mi regimiento porque tengo que hablar de eso, hubo mucha camaradería, tanto como con los soldados como los oficiales todos nos sentíamos cuidados allá por cada uno de nuestros compañeros. Y eso volví a sentir en el incendio porque siempre sentía esas sensaciones que me hacía recordar a Malvinas de los olores, el olor a pasto, la lluvia pero en el incendio la costa del azul donde yo vivo. Volví a ver la mirada de los vecinos, ese miedo que lo vi en mis compañeros allá en Malvinas el miedo que vi en mí, la adrenalina que se vivía que volví a vivir de vuelta 43 años después en el incendio, ver a los jóvenes, nosotros los más viejos ayudando pero los más jóvenes con una ímpetu muy grande de salvar las casas y ver a los chicos que estaban ahí que hace seis días que no dormía y seguían combatiendo el fuego y eso me hizo recordar a la camaradería que había en Malvinas.





Muchos recuerdos

En relación a los recuerdos que vive cada día sobre la gesta de Malvinas el ex combatiente, integrante del Regimiento de Infantería 25 y la anécdota de haber salvado la imagen de la virgen sostuvo: “tal vez era la juventud que uno cuando tiene hijos nietos no sé si lo haría de vuelta y eso veía también en el incendio cuando en un momento llegué que el fuego ya se venía en un momento le digo a los chicos que nos vamos y los pibes en ningún momento me dieron bolilla, dijeron No vamos sigamos, había unos sobrinos míos que insistieron, <no tío hay que apagar el fuego> y estaban ahí y eso me hizo volver a sentir ese espíritu de Malvinas”.













Emocionante