Se termina la temporada de pesca 2024 2025

Desde este 1de Mayo en toda la provincia de Río Negro termina la temporada de pesca continental en tanto la provincia del Chubut extendió esta fecha hasta el 4 de mayo. Sobre el tema dialogamos con el guarda pesca que tiene jurisdicción desde el límite internacional paso León en El Manso hasta el límite con la provincia de Chubut Cristian Guajardo que nos comentó sobre cómo fue esta temporada.





Esta mañana el guarda pesca regional Cristian Guajardo se refirió a la finalización de la temporada de pesca, “a partir del primero de mayo cierra la temporada acá dentro de Río Negro. En Chubut se extiende hasta el 4 así que tienen por ahí cuatro días más como para poder disfrutar de una salida de pesca”.





Ninguna especie

Concretamente le preguntamos al guardapesca si está permitido pescar especies que no son autóctonas como el chinook del pacífico y la respuesta fue contundente, “dentro de lo que es la pesca, el reglamento te dice que en lo que se extiende la temporada se puede pescar fuera de ella sea especie autóctona, sea no autóctona, fuera de temporada no, no hay chance, hasta noviembre en Río Negro”, detallo Guajardo.





El lago mosquito sí

En relación a un caso puntual que se da en el lago mosquito donde sí está permitida la pesca durante todo el año el guardapesca sostuvo que se trata por un de una superpoblación de especies donde está permitido pescar aunque con un reglamento de pesca que te dice cuántas piezas podes sacar y Cómo acceder a este tipo de pesca.













Cabe destacar que la jurisdicción del guardapesca único en toda la zona se extiende desde el paso León limítrofe de Chile hasta el arroyo Negro que es el limite con Chubut.





Mucha gente pocos permisos

Al ser consultado el funcionario de pesca sobre si ha habido muchas infracciones detalló que sobre todo en semana santa se ha notado un fuerte incremento de vecinos pescando, “ se ha encontrado mucha gente pescando, muchos menores también en la zona del río, que se trata de educar, tratando de cuidar recurso, pescar con la modalidad permitida y como decía se ha encontrado mucha gente pescando sobre todo esta semana santa que pasó, que fue como una oleada de gente en el río”.









El otro párrafo y al ser consultado sobre si es picardía criolla o ignorancia el hecho de que los menores no tengan los permisos de pesca en virtud de que para ese Rango etario son gratis Guajardo explicó: “ en algunos casos tienen los permisos gratis, como guarda pesca y también agente educativo, se trata informar al menor, darle una cucharita, una mosquita, darle el permiso gratis, tratar de inculcar eso que es cuidar el recurso y cuidar la modalidad de pesca”, enfatizó.