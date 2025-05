La Policía rionegrina realizó pericias odorológicas para avanzar en una causa de homicidio en la provincia de Santa Cruz

Personal de la Policía de Río Negro colaboró en el marco de una causa que se investiga en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. En la Sección Odorología Forense de la ciudad de Viedma se realizó el cotejo de muestras de olor humano obtenidas de un vehículo vinculado a la causa, comparándolas con muestras del sospechoso, obteniéndose resultados positivos. Personal de la Policía de Río Negro colaboró en el marco de una causa que se investiga en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. En la Sección Odorología Forense de la ciudad de Viedma se realizó el cotejo de muestras de olor humano obtenidas de un vehículo vinculado a la causa, comparándolas con muestras del sospechoso, obteniéndose resultados positivos.





Esta técnica, que se lleva a cabo con canes entrenados, no se aplica actualmente en la provincia de Santa Cruz, ya que se trata de una pericia científica especializada. Solo se desarrolla en la provincia de Río Negro, más precisamente en Viedma, donde se llevan a cabo estas pericias. La odorología forense estudia el mecanismo de formación de la huella olorosa, así como los medios y métodos empleados para su captación, conservación y posterior comparación —utilizando como sensor a un can— con las impresiones olorosas de personas sospechadas en una investigación penal.







Por esta razón, con el objetivo de avanzar en la causa, los efectivos solicitaron la pericia odorológica requerida por el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, de la provincia de Santa Cruz. En el procedimiento estuvieron presentes el Jefe de la División Gabinete de Criminalística de Caleta Olivia, Comisario Lic. Diego Tapia, y el Oficial Subinspector Tec. Cristian Salas.





Por parte de la Policía de Río Negro intervinieron el Suboficial Principal Gastón Chiappe con el can Apolo; la Cabo Primero Stefania Blanch con el can Hera; y la Sargento Primero Cristina Castro con el can Adonis. También participaron la Sargento Ayudante Claudia Castro, el Sargento Primero Claudio Canales y el Cabo Primero Marcos Relmo.