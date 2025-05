Llegaron las primeras lluvias fuertes y los cursos hídricos ya muestran los primeros deslaves

Esta mañana dialogamos con el delegado del departamento provincial de aguas en la zona andina Matías Torman quien se refirió a lo que dejó esta primera tormenta fuerte que azotó a toda la región.





Primeramente Torman confirmó que se cumplieron no en su totalidad pero sí en gran parte los pronósticos que estaban anunciando el temporal de lluvia y ni, “Sí, se cumplieron los pronósticos que marcaban que íbamos a tener lluvia en alta montaña y después nieve. Como bien vos decís no fueron los 100 mm que al principio marcaba, llovieron 50 mm en todo el fin de semana, la lluvia más fuerte fue del viernes al sábado donde llovieron 44 mm”, señaló el delegado.





Impacto en el rio azul

Teniendo en cuenta que esta es la primer lluvia grande y que cayeron cerca de 44 mm en menos de 24 horas durante el día sábado le consultamos al delegado del departamento provincial de aguas en la región si esto es lo que ocasiona que el río azul esté bajando con mucha ceniza y sedimento en sus aguas, “exactamente, al haber habido primero lluvia después nieve, todo lo que llovió lavó lo que estaba suelto y eso es lo que repercute que que haya sido todo el deslave y en el Azul también tuvimos algo de deslave en el Quemquemtreu pero no tan marcado como el Azul”.





Sin desbordes en El Bolsón pero sí en El Manso

Más adelante el delegado del departamento provincial de aguas Matías Torman confirmó que en la zona de El Bolsón no hubo desbordes, “no estuvimos en cauces normales tanto en que Quemquemtreu com en el Azul también y lo que es Arroyo Negro. Hubo Sí en El Manso en el Arroyo Seco, ahí sí hubo un desborde que estamos. No se cortó la ruta pero estamos trabajando con la comisión de fomento a ver cómo podemos dar una mano”, sostuvo el funcionario.









Trabajos en Lipetren





Seguidamente torman se refirió a los trabajos de limpieza de aguadas que se están realizando en la zona de Lipetren grande y chico, “es un trabajo en conjunto con la subsecretaría ovino y caprino de la de la provincia, estamos trabajando en la zona de Lipetren chico y Lipetren grande y sí estamos haciendo lo que es recuperación de aguadas y mantenimiento también de algunos cauces chiquitos en distintos campos del lugar”.





Sobre el trabajo concreto Torman detalló que lo que se hace más que nada es la limpieza de las aguadas, “no nos olvidemos que también es una zona que está muy afectada por la sequía, entonces cualquier movimiento que nosotros podamos hacer en este tipo de aguadas beneficiamos a los animales más que nada que tienen los productores. Los trabajos se realizan con una retropala que es de la subdelegación y lo que sí tenemos es mucho trayecto entre un punto y otro”.





Arroyo Las Minas y Ñorquinco

Finalmente el delegado del departamento provincial de aguas confirmó que la pasarela sobre Arroyo Las Minas está terminada y lista para ser utilizada en tanto a los trabajos realizados en la localidad de Ñorquinco sostuvo que se trabajó con una topadora reforzando algunos terraplenes y trabajando en el cauce del río previniendo cualquier lluvia importante que pudiera llegar durante la temporada invernal, sobre todo para evitar que haya alguna contingencia a futuro.