Cierre de sendas en el Parque Nacional Nahuel Huapi por alerta naranja de viento

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que, por razones estrictamente de seguridad, todas las sendas del área protegida permanecerán cerradas este domingo 24 de agosto, en el marco del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico oficial, la región se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrían superar los 120 km/h durante las horas de mayor intensidad. Además, continúa vigente un alerta amarillo por lluvias y nevadas en distintos sectores de la cordillera.

Desde la Intendencia remarcaron que, una vez finalizada la vigencia del alerta, los senderos se habilitarán automáticamente. Al mismo tiempo, recordaron que queda bajo exclusiva responsabilidad de los visitantes incumplir estas disposiciones.

Recomendaciones a tener en cuenta

Ante estas condiciones climáticas adversas, las autoridades recomiendan:

Evitar cualquier tipo de salida a la montaña hasta que mejoren las condiciones.

No circular por sendas, miradores o zonas expuestas al viento.

Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o vehículos, que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No realizar actividades náuticas en lagos o ríos debido al riesgo de oleaje y caída de ramas.

Circular con extrema precaución en rutas y caminos de montaña , especialmente en presencia de nieve o lluvia.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Parque Nacional y del SMN.

Las autoridades recordaron que el respeto de las indicaciones es fundamental para prevenir accidentes y proteger tanto a visitantes como al personal que trabaja en la zona.