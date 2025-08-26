El Bolsón: ARSA reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo

Aguas Rionegrinas reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo que abastece de agua a una amplia zona de El Bolsón.
La situación surgió ayer lunes interviniendo en la perforación ubicada en calles Echeverría y Brown. Allí se procedió al recambio del motor de la bomba que impulsa agua hacia una parte importante del centro de la localidad.
Gracias a este trabajo, se logro el normal abastecimiento de agua potable y evitando interrupciones en la prestación del servicio.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji