El Bolsón: ARSA reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo

La situación surgió ayer lunes interviniendo en la perforación ubicada en calles Echeverría y Brown. Allí se procedió al recambio del motor de la bomba que impulsa agua hacia una parte importante del centro de la localidad.





Gracias a este trabajo, se logro el normal abastecimiento de agua potable y evitando interrupciones en la prestación del servicio.





Aguas Rionegrinas reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo que abastece de agua a una amplia zona de El Bolsón.