El Bolsón: ARSA reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo

Noticias Del Bolson agosto 26, 2025



Aguas Rionegrinas reemplazó el motor de una bomba de pozo profundo que abastece de agua a una amplia zona de El Bolsón.
La situación surgió ayer lunes  interviniendo en la perforación ubicada en calles Echeverría y Brown. Allí se procedió al recambio del motor de la bomba que impulsa agua hacia una parte importante del centro de la localidad.

Gracias a este trabajo, se logro  el normal abastecimiento de agua potable y evitando interrupciones en la prestación del servicio.




Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)