El Bolsón: se construirán nuevas pasarelas para mejorar acceso en ANPRALE

La construcción de las pasarelas peatonales suspendidas sobre el Río Azul –en los sectores Hue-Naín y La Tronconada– facilitará el ingreso al área natural y garantizará un acceso seguro, sustentable y respetuoso con el ambiente. Los proyectos fueron diseñados por la Dirección de Proyectos Hidráulicos del Departamento Provincial de Aguas.





La pasarela de Hue-Naín tendrá 65 metros de longitud por 1,54 metros de ancho, mientras que en La Tronconada alcanzará los 50 metros de longitud por 1,10 metros de ancho. Ambas cuentan con un plazo de ejecución de 120 días.

Se presentaron dos ofertas para la pasarela Hue-Naín: Ferjim SRL con $438.975.416 y Mass SRL con $340.075.681. Para la pasarela La Tronconada, en cambio, hubo un único oferente: Ferjim SRL, con $316.737.598.





Al respecto, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, destacó que “esta inversión fortalece la conservación del área, promueve un turismo sustentable y mejora las condiciones de trabajo de los guardas ambientales y de los pobladores que hacen uso del lugar”.





En la misma línea, el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, subrayó: “Estas obras van a permitir mejores condiciones para el acceso al Área Natural Protegida. Es sumamente importante poder concretar este sueño de la comunidad”.

Esta obra forma parte del Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación del Bolsón con financiamiento FONPLATA, Banco de Desarrollo, gestionado por el Gobierno Provincial a través de la UPCEFE.





Acompañaron las actividades los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Secretario de Transporte, Juan Ciancaglini; el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Gastón Renda; demás autoridades provinciales, municipales y concejales.

