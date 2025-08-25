El Desafío Patagónico de Sabores repartirá 1 millón de pesos en premios

En el marco del Aniversario 72 de la localidad de El Hoyo, se lanzó la convocatoria para el Desafío Patagónico de Sabores que premiará dos categorías por voto popular.





Las inscripciones son para puestos de comida dulce y salada y tienen un valor de $30 mil pesos, los cuales serán destinados al premio. El "desafío" tendrá un sistema de votación mediante el cual el público podrá votar en las urnas que cada puesto tendrá.





Las personas interesadas podrán anotarse en la Oficina de Turismo, al contacto de WhatsApp (2944) 41-32-27 o al teléfono fijo 4471-115 de 8 a 20.





Los ganadores serán premiados con lo recaudado. $500 mil al mejor dulce y $500 mil al mejor salado. Tendrán tiempo hasta el martes 2/9.





Podés leer las bases y condiciones en https://elhoyo.gob.ar/bases-y-condiciones-desafio-patagonico-de-sabores/.