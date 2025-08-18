Empretec llega a El Bolsón para potenciar a emprendedores y PYMES





Este programa internacional, diseñado por Naciones Unidas e implementado por primera vez en Argentina en 1988, fue replicado en más de 39 países, capacitando a más de 500.000 emprendedores en todo el mundo. Su metodología única e intensiva —basada en casos, actividades prácticas y ejercicios participativos— busca desarrollar las competencias y conductas propias de empresarios exitosos.





En Argentina, más de 9.400 emprendimientos ya han participado y fortalecido sus habilidades para detectar oportunidades, planificar estratégicamente, asumir riesgos calculados y adaptarse a mercados cambiantes.





Las inscripciones estarán disponibles hasta el 2 de septiembre en el siguiente enlace: bit.ly/Inscripcion_TallerDCE_ElBolson. Los cupos son limitados y la participación es libre y gratuita.





El martes 26 de agosto a las 14:00 habrá una charla informativa virtual por la plataforma Zoom. Para participar se debe ingresar en bit.ly/CharlaInformativa_TallerDCE_ElBolson.





¿Por qué participar?

Este taller permitirá evaluar el potencial emprendedor; mejorar la capacidad de planificación y resolución de problemas; fortalecer la auto-confianza y la visión estratégica e incorporar herramientas para negociar y adaptarse a los cambios.





Más información en www.adern.gob.ar.

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, junto a la Fundación Empretec, desarrollarán la primera edición local del Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor (DCE) – UNCTAD, que se realizará del 8 al 13 de septiembre en la Galería de Los Pioneros de El Bolsón.