Río Negro lanza una nueva etapa del PAR Maquinaria Agrícola

El histórico Fideicomiso de Maquinaria Agrícola, Forestal y Frutihortícola es otorgado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que toma el préstamo para que productores, pymes y cooperativas de Río Negro accedan a maquinaria con condiciones financieras de plazos y tasas acordes a su realidad productiva.





El mecanismo contempla la modalidad de leasing y líneas diferenciadas para agricultura, fruticultura, ganadería y forestal, con tasas más convenientes que las del mercado, permitiendo avanzar en proyectos de modernización sin comprometer la actividad ordinaria.





Este programa, que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años, se consolida como una herramienta clave para sostener y mejorar la capacidad de trabajo de los productores rionegrinos. En esta nueva instancia se amplían las oportunidades para que más actores del sector puedan acceder, fortaleciendo así el desarrollo local y la competitividad de las cadenas productivas.





El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, resaltó que “desde hace años este mecanismo llega a cada rincón de la provincia, atendiendo necesidades concretas de quienes producen todos los días. En esta oportunidad vamos a priorizar la adquisición de maquinaria que marque una diferencia en el trabajo, que facilite la mecanización, optimice procesos y aporte valor agregado tanto a las labores culturales como a las tareas de campo y de producción”.





Además, Banacloy señaló que “esta nueva etapa se articula con otros programas de financiamiento provinciales y del CFI, lo que potencia su impacto en el desarrollo territorial. La relación cercana con nuestros productores es central: sabemos de primera mano cuáles son sus desafíos y trabajamos para darles respuestas concretas que les permitan seguir produciendo”.

El Gobierno de Río Negro pone en marcha una nueva etapa de PAR Maquinaria Agrícola, una política pública que viene sosteniéndose de forma ininterrumpida y que en esta edición destina $1.500 millones para renovar y ampliar los equipos productivos en la provincia.Este acuerdo con el CFI forma parte del ecosistema de financiamiento que impulsa el Gobierno de Río Negro, conformado por instrumentos como la Agencia de Desarrollo Económico, el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO) y diversas líneas de acción provinciales, alineando esfuerzos para impulsar inversiones estratégicas y generar más desarrollo y trabajo en todo el territorio.