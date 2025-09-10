Bariloche: Policía capturó a delincuente tras una persecución

La rápida intervención de los efectivos impidió que los intrusos se llevaran elementos de valor y garantizó la seguridad de los vecinos.





El hecho sucedió pasadas las 8 de la mañana, cuando un vecino alertó al 911 RN Emergencias sobre varios hombres que intentaban ingresar a una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 12 de la avenida Bustillo. La activación del sistema de alarma de la casa impidió que los intrusos lograran sustraer elementos de valor, y los delincuentes escaparon en una camioneta Ford Ranger roja.









Al arribar al lugar, los efectivos de la Subcomisaría 55 constataron los daños en una ventana y, mientras coordinaban con el Gabinete de Criminalística, otra unidad informó que ya estaba detrás de la camioneta. Durante la persecución, el conductor embistió un patrullero intentando huir, pero gracias a la coordinación del personal policial, se logró interceptar el vehículo cerca de Virgen Misionera, camino al Cerro Catedral.





El conductor, un hombre de 35 años, fue detenido en el lugar, mientras que tres cómplices que lo acompañaban lograron escapar.





Posteriormente, y con la autorización de la Justicia, se realizó la requisa de la camioneta, donde se secuestraron herramientas utilizadas para cometer ilícitos, como una barreta y una masa de hierro, guantes, mochilas y cámaras fotográficas, así como una munición calibre 357.





Estos elementos no solo refuerzan la investigación de este hecho, sino que también permitirán vincular a los responsables con otros delitos en la región.





La Ford Ranger roja fue retenida y secuestrada, mientras que los operativos de búsqueda continúan para dar con los tres prófugos. La actuación conjunta de las distintas unidades policiales demostró eficacia y compromiso con la seguridad de los vecinos, evitando que los delincuentes concretaran el robo.

