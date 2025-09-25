Camino al centenario de El Bolsón: Convocatoria para reconstruir nuestra historia

En el marco de los preparativos para el “Centenario de la Fundación de El Bolsón” (1926-2026), el municipio invita a la comunidad a participar de una importante iniciativa para reconstruir la memoria histórica de nuestra localidad.
Se convoca a todos los vecinos y vecinas a colaborar aportando fotos antiguas y documentación histórica relevante sobre las familias e instituciones pioneras de El Bolsón. Este material será clave para la construcción de una memoria colectiva que honre el patrimonio y el legado de quienes forjaron nuestra ciudad.
¿Cómo participar?
El material se puede entregar de dos maneras:
Presencial: Dirigite a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Territorial, ubicada en Roca y 25 de Mayo, de lunes a viernes en el horario de 14 a 19 hs. Allí se escaneará el material en el momento para su posterior digitalización y catalogación.
Por email: Envía el material digitalizado a la dirección de correo electrónico centenario.elbolson@gmail.com.
Cuidar nuestro patrimonio es un compromiso de todos. Ayudanos a armar este gran archivo histórico que nos permitirá celebrar el centenario de El Bolsón con el recuerdo vivo de nuestras raíces.
Para consultas, podés comunicarte al número de teléfono 02944483964.










