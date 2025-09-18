Científicos del CONICET evalúan el suelo tras los incendios en El Bolsón

Noticias Del Bolson septiembre 18, 2025

Más de 20 investigadores fueron convocados por el gobierno de Río Negro para realizar un diagnóstico, evaluar los riesgos ambientales y planificar un sistema de alertas tempranas.
Los incendios en los bosques nativos en la zona del Río Azul y Mallín Ahogado de El Bolsón, dejó áreas arrasadas y con riesgos ambientales. Más de 20 investigadores del Conicet fueron convocados por el gobierno de Río Negro para elaborar un diagnóstico sobre el suelo, su restauración y herramientas de prevención.

Los siniestros azotaron los bosques nativos andino patagónicos y afectaron 3800 hectáreas en el Área Natural Protegida Río Azul- Lago Escondido. De la totalidad de superficie afectada, 2100 hectáreas pertenecen a bosque nativo, plantaciones forestales, humedales (mallines) y 220 viviendas fueron damnificadas.








