Conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un choque en pleno centro





Un accidente de tránsito registrado a las 8:27 de la mañana de este lunes en la esquina de avenida San Martín y Paso, movilizó al sistema de emergencias 911 y al personal policial. En el lugar se constató una colisión entre un Volkswagen Gol, que circulaba en sentido sur-norte por San Martín, y un Ford Focus que transitaba por calle Paso.

Si bien el siniestro no dejó personas lesionadas, solo daños materiales, el procedimiento tomó relevancia porque el conductor del Gol presentaba signos de haber ingerido alcohol. Según informó la policía, el hombre fue trasladado a la comisaría, donde se confirmó que tenía aliento etílico.

Ante esta situación, se convocó a personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente test de alcoholemia. Sin embargo, el automovilista se negó a someterse a la prueba. Pese a la negativa, los agentes procedieron a la retención de su licencia de conducir y del rodado, tal como establece la normativa vigente.