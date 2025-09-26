Denuncian atroz matanza de guanacos en la meseta de Somuncurá



Organizaciones ambientalistas y crianceros de la región denunciaron una preocupante matanza de guanacos en la meseta de Somuncurá, donde la caza furtiva estaría generando un grave impacto sobre la fauna autóctona y el equilibrio del ecosistema.





Desde la Fundación Guardafaunas Honorarios advirtieron que la situación “está haciendo estragos” en los campos de la provincia, debido a la acción de cazadores ilegales que no solo provocan sufrimiento animal, sino que además alimentan un circuito clandestino de comercialización.





Crianceros locales relataron que en distintos parajes se han encontrado animales muertos, lo que constituye un acto de crueldad sin precedentes. “No se trata de caza para subsistencia, sino de matanza indiscriminada”, señalaron.





Según las denuncias, la carne de guanaco estaría siendo introducida en circuitos ilegales de venta, lo que representa un riesgo directo para los consumidores.





La meseta de Somuncurá es considerada un reservorio natural único, hábitat de especies en peligro y patrimonio ambiental de la Patagonia. Por eso, desde las organizaciones protectoras instaron a las aplicar sanciones ejemplares contra quienes lucran con la biodiversidad.