Detienen a un hombre acusado de agredir a un anciano y ocasionarle lesiones



En una tarea conjunta entre efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón y el Cuerpo de Investigaciones local, un hombre fue detenido en la vía pública acusado de haber agredido a un adulto mayor de más de 80 años con un elemento contundente, provocándole lesiones de gravedad. El agresor estaba purgando prisión domiciliaria en la casa de la victima. En una tarea conjunta entre efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón y el Cuerpo de Investigaciones local, un hombre fue detenido en la vía pública acusado de haber agredido a un adulto mayor de más de 80 años con un elemento contundente, provocándole lesiones de gravedad. El agresor estaba purgando prisión domiciliaria en la casa de la victima.





De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo tras una discusión entre el agresor y la víctima, con quien mantiene un vínculo legal. En medio del conflicto, el hombre atacó al octogenario con un palo, ocasionándole heridas que requirieron su urgente traslado al Hospital de Bariloche. Allí permanece internado en la unidad de terapia intensiva, debido a las secuelas ocasionadas por la agresión.





En el marco de las actuaciones policiales, el sospechoso fue ubicado cuando caminaba por la vía pública. Al advertir la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y detenido por el personal interviniente.





Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia, mientras avanza la investigación bajo la instrucción de la Comisaría 12 de El Bolsón.

Más tarde se supo que el agresor del octogenario estaba purgando una prisión domiciliaria por agredir, hace un par de meses atrás, a otra persona. En tal sentido, el hombre tenía una pulsera electrónica para ser controlado. Sin embargo, familiares de la víctima destacaron que el agresor ejercía violencia, cada vez que consumía sustancias prohibidas, "estaba insostenible", según graficó la víctima, a sus propios hijos.