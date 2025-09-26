Docentes de Río Negro anuncian tres días de paro en reclamo salarial



El gremio docente UNTER resolvió en su último congreso realizado en Ingeniero Huergo una serie de medidas de fuerza que incluyen tres días de paro durante las dos primeras semanas de octubre. El gremio docente UNTER resolvió en su último congreso realizado en Ingeniero Huergo una serie de medidas de fuerza que incluyen tres días de paro durante las dos primeras semanas de octubre.





El secretario gremial de la seccional Andina Sur, Aníbal Fernández, confirmó que la decisión fue tomada tras un extenso debate que se prolongó hasta la medianoche del miércoles.

“Finalmente lo que se ha decidido desde el colectivo docente de Río Negro es que habrá tres días de paro: el 1° de octubre será de 24 horas y los días 6 y 7 de octubre de 48 horas”, señaló Fernández. El dirigente aclaró que las medidas “son en principio inamovibles” y no estarán condicionadas al resultado de la paritaria convocada por el Gobierno para el 30 de septiembre.

Desde el gremio reclaman una recomposición salarial del 30%, mientras que el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 1% al básico que ronda los 175 mil pesos para un maestro de grado, una suma fija no bonificable de 10 mil pesos y un bono extraordinario de 25 mil pesos.





“Los números están muy lejos. Con menos de un millón setecientos mil pesos es muy difícil vivir en la región, cuando solo en alquileres muchas familias pagan entre 500 y 700 mil pesos”, advirtió Fernández.





El dirigente también cuestionó la campaña oficial que sostiene que los salarios docentes le ganan a la inflación. “La realidad es que los ingresos provinciales aumentaron un 36% por coparticipación y más del 60% en recursos propios, pero ese dinero no se está destinando a los trabajadores”, expresó.





Las medidas de fuerza impactarán en toda la provincia y, según adelantaron desde la UNTER, estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas localidades.