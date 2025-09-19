Edicto subasta

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso Sto. de esta ciudad, correo electrónico oticcabariloche@jusrionegro.gov.ar, en los autos caratulados: " VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ LLANQUELEO, JULIO CESAR S/ EJECUTIVO, BA-00013-C 2024" hace saber que la Martillera Pública GABRIELA INÉS JOSEAU, Matrícula RPCRN T° I F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día VIERNES 3 de OCTUBRE de 2025 a las 11,30 HORAS en su estudio ubicado en Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el VEHÍCULO AUTOMOTOR Dominio AA036VQ, Marca VOLKSWAGEN, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo MOVE UP! 1.0 MPI, año 2016, Motor N° CWR028204; Chasis N° 9BWAG4124GT547875, en el estado en que se encuentra. - CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir el 8% del precio en concepto de SENA y el 6% más iva como COMISION en efectivo a cargo del COMPRADOR, quien deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado. Hágase saber que las deudas que posea el bien en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, patentes o multas devengadas hasta la fecha de la subasta serán soportadas con el producido de la misma. No se efectuará la entrega del bien hasta la aprobación judicial del remate.Subasta sujeta a aprobación judicial. Son partes en el expediente: parte actora VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS abogado apoderado Dr. Verkys - parte demandada:

LLANQUELEO, JULIO CESAR - DNI 26703327. El bien podrá revisarse comunicándose previamente con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066. Horario de visita: jueves 10 hs. Publíquense edictos por un(1) día en el "Boletin Oficial" y en el Sistema de Publicación y Consulta de edictos judiciales en la Web del Poder Judicial de Rio Negro. San Carlos deBariloche, 17 de septiembre de 2025.



