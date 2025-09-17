Eimy Rojas: la pequeña fue operada y deberá someterse a nuevas cirugías en Buenos Aires





En diálogo con Noticias del Bolsón, Yanina Kmet, mamá de la pequeña Eimy Rojas, compartió cómo se encuentra actualmente su hija tras la compleja intervención a la que fue sometida en el Hospital Italiano de San Justo.

“Hola, ¿qué tal? Quería comentarles que Eimy ya fue operada. Le realizaron una reconstrucción laringo-traqueal. Ella por momentos está muy adolorida y angustiada porque dejó de hablar, pero ahí vamos…”, relató con emoción la mamá.

Yanina explicó que, pese a la cirugía realizada, el proceso continúa y será necesario que la niña vuelva a pasar por el quirófano: “Nos encontramos con que tiene que entrar nuevamente a cirugía el día 26 de septiembre, y otra vez el 3 de octubre. Por lo que vamos a estar más tiempo de lo que creíamos en Buenos Aires”.

La familia se encuentra alojada en un departamento frente al hospital, ya que Eimy fue dada de alta de terapia intensiva, aunque deberá permanecer cerca del centro de salud: “Hoy ya despierta sin algunas cosas, y nos dejaron venir afuera al departamento”, detalló.

Al mismo tiempo, Yanina pidió la colaboración de quienes deseen acompañar este difícil momento: “Seguimos pidiendo a quien nos quiera colaborar. Estamos bancando un alquiler frente al hospital para estar cerquita ahora que estamos fuera del hospital hasta el 26”.

Para ayudar se puede hacer a través de la cuenta juan.678.taco.mp