El Bolsón dio la bienvenida a la primavera con una gran celebración



El Bolsón se vistió de fiesta este fin de semana para recibir a la primavera y celebrar el Día del Estudiante con una gran convocatoria que reunió a decenas de vecinos y turistas. La calle Onelli se transformó en el epicentro de una jornada llena de alegría y actividades para todas las edades.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, estuvo presente y compartió su entusiasmo ante la gran concurrencia. "Estamos felices de ver a tantos jóvenes, adultos mayores y familias disfrutando en esta jornada tan especial. La participación de nuestros vecinos y el apoyo a los emprendedores son fundamentales para generar este tipo de actividades que dinamizan la economía y el turismo local."

Desde el mediodía, la comunidad se acercó para disfrutar de un evento repleto de opciones. La expo de emprendedores locales fue uno de los puntos más destacados, con más de 50 puestos, ofreciendo una amplia variedad de productos y apoyando la economía de la región. El arte también tuvo su espacio con exhibiciones artísticas que mostraron el talento de la zona.





La música en vivo fue la banda sonora de la celebración, con la participación de diversas bandas y artistas que hicieron bailar a los concurrentes. Además, se llevaron a cabo actividades recreativas que incluyeron juegos y propuestas para los más jóvenes y las familias.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo, consolidando a El Bolsón como un destino que valora y promueve los espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad.