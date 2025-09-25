El Bolsón suma 42 talleres de capacitación con alcance a más de 500 vecinos



El intendente Bruno Pogliano recorrió la Delegación de Desarrollo Humano, donde junto a la responsable provincial Natalia Aguilar destacaron la amplia oferta de formación cultural, deportiva y de oficios que se dicta en distintos barrios de la localidad. El intendente Bruno Pogliano recorrió la Delegación de Desarrollo Humano, donde junto a la responsable provincial Natalia Aguilar destacaron la amplia oferta de formación cultural, deportiva y de oficios que se dicta en distintos barrios de la localidad.





En la mañana de este jueves, el intendente de El Bolsón visitó la Delegación de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro, donde fue recibido por su titular, Natalia Aguilar. Durante el encuentro, repasaron la marcha de los 42 talleres que actualmente se dictan en distintos barrios de la localidad, con una participación que ya supera las 500 personas inscriptas.





“Es una cifra muy importante, incluso proporcionalmente superior a ciudades más grandes como Bariloche”, destacó Pogliano, quien valoró que los talleres no solo permiten adquirir herramientas laborales sino que también cumplen un rol de inclusión y contención social.





Por su parte, Aguilar detalló que la propuesta alcanza desde La Rinconada hasta Loma del Medio, con una oferta que incluye talleres recreativos, culturales, deportivos y de oficio. Entre ellos se encuentran kung fu, kickboxing, dibujo en tela, panificados, herrería, carpintería y candombe, entre otros.





Las inscripciones se realizan directamente con cada capacitador, aunque Aguilar advirtió que en muchos casos los cupos ya se encuentran completos por la alta demanda. “Cada taller cuenta con un mínimo de 15 participantes y en algunos ya no tenemos más espacio”, explicó.





Además, la delegada anunció que el próximo 3 de octubre se celebrará el Día Internacional del Adulto Mayor en Bariloche, con un gran encuentro que reunirá a más de 800 personas mayores de toda la región y contará con la actuación de bandas musicales como Antonio Ríos y Elevera. Desde El Bolsón, se prevé el traslado de alrededor de 90 adultos mayores para sumarse al festejo.





“Son actividades que fortalecen el tejido social y le dan a la comunidad oportunidades concretas para aprender, recrearse y compartir”, concluyó Aguilar.