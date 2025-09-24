El deporte motor y la adrenalina de la aventura tendrán cita en El Bolsón durante las próximas semanas







El subsecretario de Deportes, Fabio Barzan, confirmó que el sábado 29 de noviembre arribarán a la localidad alrededor de 120 autos históricos, en el marco de las tradicionales 1000 Millas Sport, competencia de regularidad que reúne a vehículos clásicos y que rememora los orígenes del Turismo Carretera.





“Las 1000 Millas están confirmadas. Vamos a recibir a los autos en la plaza Pagano con un espectáculo de bienvenida para acompañar el paso de estas verdaderas joyas mecánicas”, señaló Barzan. La competencia, con 88 años de historia y en su 36ª edición en formato de regularidad, conserva el espíritu de aquellas carreras en ruta abierta de las décadas pasadas.





Los visitantes podrán disfrutar de un desfile fugaz pero cargado de historia, donde la pasión por el automovilismo se combina con el turismo y la puesta en valor del patrimonio deportivo nacional.





Semana de la Aventura: del 21 al 29 de noviembre





A la par de este evento motor, se prepara también para la Semana del Turismo Aventura, que se desarrollará entre el 21 y el 29 de noviembre. Se trata de una iniciativa impulsada por prestadores privados y acompañada por el municipio.





Durante esos días, tanto turistas como vecinos podrán experimentar de primera mano las distintas actividades que ofrece la región: parapente, rafting, pesca, trekking, mountain bike, canopy, entre otras propuestas.





“Muchos prestadores van a ofrecer servicios gratuitos para los residentes, de manera que los propios vecinos se conviertan en agentes turísticos y puedan recomendar con conocimiento qué hacer en El Bolsón”, explicó el funcionario.





Además de las actividades en la naturaleza, se proyecta una apertura especial en la calle Onelli, donde los prestadores armarán stands informativos y de promoción, sumando así un ambiente de feria que dinamizará el centro de la ciudad.





Un lanzamiento de temporada





Con la llegada de la primavera y un fin de semana largo por delante, los organizadores apuestan a que la Semana de la Aventura funcione como un lanzamiento de temporada turística, potenciando la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.





“El Bolsón tiene todo para mostrar, y este tipo de propuestas son una manera de abrir las puertas de la ciudad, promocionar nuestras actividades y generar movimiento para la comunidad”, concluyó Barzan.