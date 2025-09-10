El ingenio del intendente de El Hoyo: César Salamín respondió con humor al comediante Lucas Upstein

El cruce más simpático de la semana en la provincia vino por el lado del humor. El intendente de El Hoyo, César Salamín, sorprendió al responder con ingenio al comediante porteño Lucas Upstein, quien se presentará en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn con su show Ángel caído.

Todo comenzó cuando el standupero promocionó su gira por Chubut en redes sociales y, fiel a su estilo, bromeó con localidades de nombres curiosos como Paso del Sapo y El Hoyo. Incluso ironizó con la promoción imaginaria de un espectáculo: “Esta noche show en EL HOYO”.









Lo que no esperaba era que, menos de 24 horas después, el propio intendente de El Hoyo recogiera el guante con una respuesta que desató risas y elogios:

“Hola, Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único: mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad. ¿Te animás a actuar en El Hoyo? Porque todos dicen que sí… pero cuando llega el momento les agarra pánico escénico. Si vos te animás, te esperamos con un lugar en nuestro auditorio municipal. Pero te aviso: cuando conozcas El Hoyo te vas a enamorar”.

Lejos de incomodarse, Upstein celebró la ocurrencia del mandatario patagónico y replicó en su cuenta: “Se ha comunicado conmigo César Salamín, el intendente de El Hoyo. Me parece que si sigo así voy a terminar con Salamín en El Hoyo”.

Una pulseada en clave de humor

El ida y vuelta se viralizó rápidamente, destacando la frescura con la que Salamín respondió a la broma inicial. Acostumbrado a los juegos de palabras por su propio apellido, el jefe comunal mostró cintura política y humorística al convertir un chiste casual en una invitación formal al pueblo andino.

El Hoyo, en tanto, sigue esperando, aunque con una invitación abierta y una promesa implícita: que el humor también llegue a la Comarca Andina.