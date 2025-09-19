El Splif realizo tareas de prevención en Villa Turismo

A partir de una evaluación del riesgo sobre la calle Cóndor en Villa Turismo, el SPLIF El Bolsón definió acompañar a la empresa ARSA y al DPA en la limpieza del pinar ubicado en el predio de toma de agua potable y compuerta para sistema de riego para luego continuar las tareas de despeje hacia la subida del Cerro Piltriquitrón.





A lo largo de varias jornadas, se hicieron alrededor de 800 metros lineales con limpieza de vegetación de pinos y arbustales en un ancho de 2 metros a cada lado. El tratamiento de la vegetación implicó tareas de quema para reducir al máximo posible la presencia de combustibles que representen un riesgo en ese sector que representa una de las principales vías de circulación de ese barrio.





🕛Recordá que las quemas deben quedar apagadas por completo a las 13 hs y quedan pocos días para realizarlas.

🏠No olvides generar una zona defendible alrededor de tu vivienda antes del verano