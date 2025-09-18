“Es un punto de partida para el fortalecimiento de Parques Industriales”

Ponce comentó el trabajo que viene realizándose con los municipios que cuentan con Parques Industriales: “Le explicamos cuál era la mirada de la provincia con foco en la Ley y la búsqueda de reordenar las áreas industriales y fortalecerlas para los nuevos desafíos que vienen en la matriz productiva con la posibilidad de radicación de nuevas empresas” y celebró que “la respuesta fueron más que satisfactorias, trabajamos en los relevamientos visitando cada localidad con su parque”.

La Secretaria remarcó la decisión política del Gobernador Weretilneck para avanzar en el fortalecimiento de los Parques Industriales de la provincia a través la Ley sancionada por la Legislatura rionegrina que brinda las herramientas necesarias para su ordenamiento.



Además mencionó que este reconocimiento es un punto de partida, ya que los Parques Industriales ahora “tienen un trabajo muy grande por delante, que es su readecuación, la cual va a variar de acuerdo a su planificación y desarrollo, pero tiene como objetivo fortalecerlos y acercarlos a los estándares que marca hoy la Ley Provincial de Parques”.

La Secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre el Gobierno Provincial y los municipios en el relevamiento de Parques Industriales de Río Negro, que resultó en el reconocimiento de 25 de ellos en el marco de la actual Ley de Parques Industriales que tiene como objetivo atraer nuevas inversiones con vistas a los proyectos energéticos y productivos que presenta la provincia.En este sentido, ya se comenzó a trabajar en distintas jornadas sobre la readecuación normativa, ya que hay Parques Industriales que fueron creados hace más de 50 años y que han sufrido pocas modificaciones: “Hoy no están acorde a la realidad productiva del sector privado y hay que trabajar para cambiar eso” indicó Ponce y explicó que “hoy es un trabajo interno de cada municipio, pero desde la Secretaría estamos acompañando, por ejemplo colaborando con la redacción”.“La readecuación también conlleva otros aspectos, pero la normativa te da la seguridad jurídica para que el sector privado decida radicarse en Río Negro” enfatizó Ponce y añadió que “es un trabajo muy grande, pero la idea es que podamos tener las reglas lo más claro posible para fortalecer la industria en la provincia”.