Fueron seleccionados los 20 proyectos que pasan a la segunda etapa del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro 2025





Banco Patagonia, junto con Fundación Nobleza Obliga, presentó los emprendimientos que integrarán el catálogo online del Programa, donde también se podrá sumar el voto del público para la elección de los finalistas del certamen.

En la 10° Edición de Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, más de 400 emprendimientos tuvieron la posibilidad de acceder a diversas capacitaciones online -20 cursos por participante- que les brindaron herramientas para su negocio. Se trabajó sobre IA para emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación efectiva, Planes de Negocio, entre otros.

De todos los inscriptos se seleccionaron los 20 más destacados, que formarán parte del catálogo online (/www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual), donde se podrá conocer la historia del emprendimiento, su innovación y votarlos para sumar puntos al momento de seleccionar a los 7 finalistas.

Como en todas las ediciones del Programa, Banco Patagonia busca promover y acompañar al ecosistema emprendedor y el desarrollo de las comunidades donde la entidad financiera está presente. El certamen cuenta, además, con el apoyo del Gobierno provincial, municipios, Cámaras de Comercio locales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

En la última etapa, seleccionados los 7 finalistas, participarán de un evento presencial donde tendrán la oportunidad de mostrar sus aprendizajes, contar la historia de su proyecto y como lo visualiza hacia el futuro.





Mientras exponen, un jurado interdisciplinario seleccionará a los 3 ganadores de esta edición, quienes recibirán capital semilla por: $2.000.000 el 1er puesto, $1.500.000 el 2do puesto y $850.000 el 3er. puesto. Además, se otorgará una mención especial a aquel emprendimiento que ponga especial foco en la perspectiva de género, recibiendo un capital semilla de $500.000, para el fortalecimiento de sus negocios.

Los emprendimientos semifinalistas que hoy conforman el catálogo que pueden conocerse y votarse hasta el 14 de octubre en https://www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual , son:

1. AlmenRugs

Producción de alfombras personalizadas con el método tufting,

General Roca

2. Arduina Blends de té

Elaboración de blends de té con ingredientes naturales seleccionados y combinados de manera artesanal.

San Carlos de Bariloche

3. Athos Gin

Elaboración de gins

San Carlos de Bariloche

4. Brhumos - Aromas y sabores

Condimentos ahumados y preparados

Allen

5. Casa Colonia

Fábrica de alfajores artesanales

San Carlos de Bariloche

6. Casa Fungi Patagonia

Producción sustentable de hongos comestibles y medicinales

General Roca

7. Dos Reinas Apicultura

Producción sustentable de miel cruda de alta calidad

Villa Lanquin





8. Dulces Mailen

Producción de dulces artesanales

El Bolsón

9. El Pato

Procesado y conservación de mariscos y pescados

San Antonio Oeste

10. Hidroponia HidroFlora

Producción de vegetales hidropónicos gourmet, capacitaciones y asesoramiento en cultivos hidropónicos

San Carlos de Bariloche

11. Jaya Domos

Construcción de domos geodésicos ecológicos

El Bolsón

12. Leona

Diseño y confección de productos a partir del reciclaje textil

General Roca

13. Milvago Vermut Patagónico

Elaboración de Vermut artesanal

Dina Huapi

14. Red Fungi

Cultivo de hongos comestibles y medicinales

Luis Beltrán

15. Sólida cosmética artesanal

Productos de higiene personal elaborados artesanalmente en formato sólido con ingredientes naturales, vegetales y biodegradables.

San Carlos de Bariloche

16. Tierra de Chipá

Elaboración y comercialización de chipá congelado, listo para hornear.

San Carlos de Bariloche

17. Vant Patagonia

Servicios de monitoreo ambiental e industrial combinando tecnología de drones, procesamiento geoespacial e inteligencia artificial.

San Carlos de Bariloche

18. yOsOy

Diseño de juegos que favorecen la motricidad fina y el nivel cognitivo para todas las edades.

San Carlos de Bariloche

19. Z_crochetbags

Diseño y confección de carteras y bolsos tejidos a mano con materiales sustentables.

General Roca

20. Zopilote de la Patagonia/Garrapiñadas de Nuez

Producción de garrapiñada de nuez auténtica y de alta calidad.

Viedma

Acerca de Banco Patagonia

Nuestro propósito es acompañar el desarrollo de las personas. Desarrollamos nuestro modelo de negocio considerando a todos sus grupos de interés y el impacto económico, social y ambiental que genera en ellos. Desde nuestra estrategia de inversión social privada impulsamos y apoyamos proyectos propios y en alianza con Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector Público, que crean valor en las comunidades en las que está presente. Nuestro objetivo es potenciar el bienestar a través de la educación, el emprendedurismo, el fortalecimiento local, la cultura y el voluntariado corporativo.

Acerca de Fundación Nobleza Obliga

Nobleza Obliga es una organización de innovación social que ayuda a ONG, empresas y emprendedores sociales a potenciar sus recursos y aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones innovadoras, tecnológicas y sustentables. Brindamos herramientas y oportunidades con la misión de que todos los proyectos solidarios se hagan realidad.

Para ello, creó la primera plataforma de Financiamiento Colectivo para proyectos solidarios en Argentina. Además, trabaja en propuestas innovadoras para aumentar el impacto social de las empresas, creando soluciones tecnológicas para potenciar sus acciones de Sustentabilidad.