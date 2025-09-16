Fueron seleccionados los 20 proyectos que pasan a la segunda etapa del Programa Emprendedoras y Emprendedores Río Negro 2025

Banco Patagonia, junto con Fundación Nobleza Obliga, presentó los emprendimientos que integrarán el catálogo online del Programa, donde también se podrá sumar el voto del público para la elección de los finalistas del certamen.
En la 10° Edición de Emprendedoras y
Emprendedores de Río Negro, más de 400 emprendimientos tuvieron la posibilidad
de acceder a diversas capacitaciones online -20 cursos por participante- que
les brindaron herramientas para su negocio. Se trabajó sobre IA para
emprendedores y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo,
Innovación, Comunicación efectiva, Planes de Negocio, entre otros.
De todos los inscriptos se seleccionaron
los 20 más destacados, que formarán parte del catálogo online (/www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual), donde
se podrá conocer la historia del emprendimiento, su innovación y votarlos para
sumar puntos al momento de seleccionar a los 7 finalistas.
Como en todas las ediciones del
Programa, Banco Patagonia busca promover y acompañar al ecosistema emprendedor y
el desarrollo de las comunidades donde la entidad financiera está presente. El
certamen cuenta, además, con el apoyo del Gobierno provincial, municipios,
Cámaras de Comercio locales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
En la última etapa, seleccionados los
7 finalistas, participarán de un evento presencial donde tendrán la oportunidad
de mostrar sus aprendizajes, contar la historia de su proyecto y como lo
visualiza hacia el futuro.
Mientras
exponen, un jurado interdisciplinario seleccionará a los 3 ganadores de esta
edición, quienes recibirán capital semilla por: $2.000.000 el 1er puesto, $1.500.000
el 2do puesto y $850.000 el 3er. puesto. Además, se otorgará una mención
especial a aquel emprendimiento que ponga especial foco en la perspectiva de
género, recibiendo un capital semilla de $500.000, para el fortalecimiento de
sus negocios.
Los emprendimientos semifinalistas
que hoy conforman el catálogo que pueden conocerse y votarse hasta el 14 de octubre
en https://www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual , son:
1. AlmenRugs
Producción de alfombras
personalizadas con el método tufting,
General Roca
2.
Arduina Blends de té
Elaboración de blends de té con ingredientes
naturales seleccionados y combinados de manera artesanal.
San Carlos de Bariloche
3. Athos Gin
Elaboración
de gins
San Carlos de Bariloche
Condimentos ahumados y preparados
Allen
5. Casa Colonia
Fábrica de alfajores artesanales
San Carlos de Bariloche
6. Casa Fungi Patagonia
Producción sustentable de hongos
comestibles y medicinales
General Roca
7. Dos Reinas Apicultura
Producción sustentable de miel
cruda de alta calidad
Villa
Lanquin
8. Dulces Mailen
Producción de dulces artesanales
El Bolsón
9. El Pato
Procesado y conservación de
mariscos y pescados
San Antonio Oeste
10.
Hidroponia HidroFlora
Producción de vegetales
hidropónicos gourmet, capacitaciones y asesoramiento en cultivos hidropónicos
San Carlos de Bariloche
11. Jaya Domos
Construcción de domos geodésicos
ecológicos
El Bolsón
12. Leona
Diseño y confección de productos a
partir del reciclaje textil
General Roca
13. Milvago Vermut Patagónico
Elaboración de Vermut artesanal
Dina Huapi
14. Red Fungi
Cultivo de hongos comestibles y
medicinales
Luis Beltrán
15. Sólida cosmética artesanal
Productos de higiene personal
elaborados artesanalmente en formato sólido con ingredientes naturales,
vegetales y biodegradables.
San Carlos de Bariloche
16. Tierra de Chipá
Elaboración y comercialización de
chipá congelado, listo para hornear.
San Carlos de Bariloche
17. Vant Patagonia
Servicios de monitoreo ambiental e
industrial combinando tecnología de drones, procesamiento geoespacial e
inteligencia artificial.
San Carlos de Bariloche
18. yOsOy
Diseño de juegos que favorecen la
motricidad fina y el nivel cognitivo para todas las edades.
San Carlos de Bariloche
19. Z_crochetbags
Diseño y confección de carteras y
bolsos tejidos a mano con materiales sustentables.
General Roca
20. Zopilote de la
Patagonia/Garrapiñadas de Nuez
Producción de garrapiñada de nuez
auténtica y de alta calidad.
Viedma
Acerca de Banco Patagonia
Nuestro propósito es acompañar el desarrollo de las
personas. Desarrollamos nuestro modelo de negocio considerando a todos sus
grupos de interés y el impacto económico, social y ambiental que genera en
ellos. Desde nuestra estrategia de inversión social privada impulsamos y apoyamos
proyectos propios y en alianza con Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector
Público, que crean valor en las comunidades en las que está presente. Nuestro
objetivo es potenciar el bienestar a través de la educación, el emprendedurismo,
el fortalecimiento local, la cultura y el voluntariado corporativo.
Acerca de
Fundación Nobleza Obliga
Nobleza Obliga es una organización de innovación social
que ayuda a ONG, empresas y emprendedores sociales a potenciar sus recursos y
aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones innovadoras,
tecnológicas y sustentables. Brindamos herramientas y oportunidades con la
misión de que todos los proyectos solidarios se hagan realidad.
Para ello, creó la primera plataforma de Financiamiento
Colectivo para proyectos solidarios en Argentina. Además, trabaja en propuestas
innovadoras para aumentar el impacto social de las empresas, creando soluciones
tecnológicas para potenciar sus acciones de Sustentabilidad.
