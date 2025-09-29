Fútbol violento: un policía herido tras enfrentamiento de hinchadas. Bariloche

El hecho concluyó con dos personas detenidas. Un empleado policial que prestaba servicios de seguridad sufrió un golpe en la cabeza, producto del impacto de una piedra, y debido a la agresión tuvo que recibir asistencia médica en un centro asistencial privado.





Los simpatizantes de ambos equipos protagonizaron corridas en las inmediaciones del Estado Municipal, ocasión en la que el uniformado resultó lesionado.

Los detenidos tienen 26 y 32 años respectivamente, y fueron imputados en una causa por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. El Cordillerano

Luego de la final de la Copa Bariloche, en el Estadio Municipal, simpatizantes de Estudiantes Unidos y Cruz del Sur se enfrentaron. Hubo dos detenidos y un empleado policial resultó herido.Un policía resultó lesionado en un violento enfrentamiento que se produjo en inmediaciones del estadio municipal, luego de la final de fútbol de la Copa Bariloche, que protagonizaron los conjuntos de Estudiantes Unidos y Cruz del Sur.Luego del encuentro deportivo, en el que se impuso el “Pincha” por 3 a 0, seguidores de ambos representativos protagonizaron una violenta pelea, en la que hubo agresiones con piedras, golpes de puño y otros elementos contundentes.