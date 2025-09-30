Homicidio en El Bolsón: La Policía detuvo a dos personas

En un rápido accionar, la Policía de Río Negro detuvo en El Bolsón a dos personas presuntamente involucradas en la muerte de un joven de 25 años, ocurrida durante la madrugada de este lunes en el barrio Industrial de la localidad cordillerana.

La primera detención se produjo poco después del deceso de la víctima, quien fue hospitalizada en estado crítico en el nosocomio local, donde murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

El sospechoso fue trasladado a la unidad policial, implicado en el homicidio. En conjunto con el Ministerio Público Fiscal, la fuerza realizó un allanamiento en un domicilio del mismo barrio, donde procedió a la detención de la segunda persona, una mujer de 32 años, bajo la figura de presunto encubrimiento.

En el marco de esas diligencias, los efectivos de la Comisaría 12 junto a personal de la Policía Científica secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada como elemento disuasivo durante el crimen. Se trata de una escopeta calibre 28, que fue secuestrada por el personal actuante junto a otras armas que fueron secuestradas para su correspondiente peritaje.