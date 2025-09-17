Horario especial y refuerzo de personal en el paso Cardenal Samoré

Acorde a lo informado, durante los días de las celebraciones en el vecino país, se sumarán más de 80 funcionarios dedicados exclusivamente a tareas de control y asistencia en el paso fronterizo, con el objetivo de reducir los tiempos de espera.





Como parte de los operativos, habrá un incremento de puestos de control y revisión de equipajes, además de que se pondrá en uso un camión escáner para carga y rayos X para los vehículos.





Entre el 18 al 21 de septiembre, la atención se extenderá entre las 8 a 20 horas. El domingo 22 de septiembre habrá cierre extendido hasta las 20:00 horas del lado argentino para facilitar el regreso. ANB

Las Fiestas Patrias de Chile demandarán un operativo diferente en la frontera. Se espera que crucen más de 30 mil personas.En el marco de las Fiestas Patrias de Chile, se espera que más de 30 mil personas crucen la frontera en el paso Cardenal Samoré. Por esto, se implementó un operativo especial que incluye un horario ampliado y más personal.