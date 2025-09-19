Incertidumbre climática en la región: menos precipitaciones y alertas por nevadas tardías



La situación hídrica en la región atraviesa un momento de incertidumbre. Según explicó Matías Torman, el invierno no alcanzó los niveles de precipitación esperados: “Estamos en 470 milímetros en lo que va del año, respecto a otros años estamos casi en la mitad”, detalló.





Si bien se han registrado nevadas, estas no se comparan con las de temporadas anteriores. En las últimas semanas se dieron episodios sorpresivos que no figuraban en los pronósticos, lo que obliga a redoblar la atención. Para este fin de semana está previsto el ingreso de un frente frío que podría traer nuevas lluvias y nieve en la cordillera y parte de la zona de Ñorquincó. La alerta se extendería hasta el lunes, cuando ingresaría un frente más cálido.





El fenómeno, que los meteorólogos bautizaron popularmente como “la nevada de los Tulipanes”, recuerda a otras nevadas tardías que ya forman parte del folclore local, como la de Santa Rosa. Sin embargo, Torman remarcó que “no es habitual en esta época del año tener estas temperaturas y estas nevadas”, destacando el carácter atípico de 2025.





Impacto en la gestión del agua





La falta de lluvias también condiciona el trabajo en los sistemas de riego. “Generalmente arrancábamos el mantenimiento de los canales en noviembre, pero este año empezamos en julio”, indicó Torman. Los sistemas 1 y 2 ya fueron acondicionados y las tareas continuarán la próxima semana en la zona de Mallín Ahogado.





De cara al verano, la preocupación pasa por la posibilidad de un régimen hídrico seco. Para ello, las autoridades mantienen coordinación con organismos como el INTA y el SPLIF a fin de anticipar escenarios críticos.





En cuanto al abastecimiento de agua potable, Torman aclaró que no se prevén inconvenientes para la zona urbana y suburbana. “Estamos trabajando en previsión para la producción y el riego, pero lo que es agua potable no debería verse afectado”, sostuvo.





Un invierno extendido





Aunque el mes de octubre podría traer algunas precipitaciones y nevadas adicionales, los especialistas señalan que no habrá un invierno extendido de grandes magnitudes. El panorama, en cambio, se perfila como un período con lluvias y nieves intermitentes pero sin acumulación sostenida.





La incógnita ahora pasa por cómo se comportará la primavera y si la falta de precipitaciones logrará compensarse antes del verano. Mientras tanto, la región se mantiene en alerta ante posibles complicaciones puntuales en la cordillera.