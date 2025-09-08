Investigan el incendio en Cerro Montura como un hecho de negligencia





La Justicia abrió una causa para determinar las responsabilidades en el incendio que afectó al Cerro Montura. El hecho se investiga bajo el artículo 189 del Código Penal, que contempla incendios provocados por imprudencia o negligencia.





La oficial principal Gabriela Campillay confirmó que la Policía de Río Negro, junto al Gabinete Criminalístico y peritos en incendios, lleva adelante una investigación para establecer las causas del siniestro en Cerro Montura.





Las actuaciones comenzaron el sábado 6 de septiembre y se encuadraron en el artículo 189 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes generen incendios por descuido o falta de precaución. “Se dio intervención al fiscal y se inició la investigación con personal de montaña y peritos especializados”, detalló Campillay.





De acuerdo con el propio Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, el foco habría comenzado por una quema que se descontroló. El origen se localizó en un campo privado, lo que refuerza la hipótesis de negligencia.





Hasta el momento no hay personas identificadas ni imputadas, aunque se trabaja en el terreno para reunir pruebas y determinar si hubo responsabilidad penal. “La investigación buscará establecer si una acción imprudente generó este incendio de gran magnitud”, precisó la oficial.