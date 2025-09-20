Investigan la muerte de un vecino de El Hoyo hallado sin vida en un canal

El Hoyo, Chubut – Un vecino de esta localidad fue encontrado sin vida en un canal de agua ubicado en el loteo Pizarro, sin número, según confirmaron fuentes policiales. La víctima fue identificada como Sergio Nicolás Gil, de 51 años, quien habría fallecido como consecuencia de un accidente por sumersión.





De acuerdo a la información preliminar, no se hallaron signos de violencia ni lesiones externas en el cuerpo, por lo que se presume que se trató de un accidente, posiblemente producto de un resbalón. El lugar fue intervenido por personal de la Fiscalía, con la participación del Dr. Nicolás Vasiliev y el Dr. Cristian Cayun.





Testigos señalaron que la víctima tenía antecedentes de consumo problemático de alcohol y que solía transitar en estado de ebriedad por la vía pública. La familia reconoció que Gil se encontraba en proceso de recuperación, saliendo de un tratamiento por alcoholismo.





La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.