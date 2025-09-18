Juzgado de Paz de Godoy: dos vecinas lograron un acuerdo por el uso de la vereda y el horario de juego de los chicos



Dos vecinas tuvieron diferencias por el uso de las veredas y los espacios comunes. El conflicto surgió cuando una de ellas planteó que los hijos de la otra jugaban durante los horarios de descanso, perturbando la tranquilidad del barrio.





El Juzgado de Paz de General Godoy realizó una audiencia entre ambas, en la que se alcanzó un acuerdo que fue homologado. También promovió una instancia de reflexión entre las partes, con el objetivo de evitar futuras infracciones.





Sin la asistencia de abogados, las vecinas lograron esta audiencia. Se estableció que los chicos pueden jugar en la vereda y en los espacios comunes, siempre que respeten el orden y el descanso de los vecinos.





Acordaron que no pueden hacerlo frente al domicilio de la mujer, pero si transitar y circular en bicicleta por la calle. En caso de que surja algún problema, la vecina deberá dirigirse directamente a la madre de los niños. Por su parte, la madre se comprometió a hablar con sus hijos para evitar molestias.





Además, ambas acordaron mantener un trato cordial y respetuoso, abstenerse de insultos, agravios o gestos hostiles, y priorizar el diálogo y la mediación en caso de nuevos conflictos.





También se dispuso que, ante incumplimientos, las partes deberán recurrir al asesoramiento legal correspondiente y canalizar los reclamos por vías formales. El acuerdo quedó registrado por escrito y se considerará un antecedente en futuras controversias.

El juzgado homologó el acuerdo con carácter de sentencia, al considerar que se ajusta a derecho y favorece la resolución pacífica del conflicto.