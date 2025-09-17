La provincia entregó nuevo equipamiento vial para la Región Andina

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto de entrega de maquinaria y vehículos 0 km destinados a Vialidad Rionegrina. La incorporación forma parte de un plan de reequipamiento que se extenderá a todos los distritos. En la oportunidad el delgada regional Enrique Ibarra destaco la decisión política del gobernador en dotar de equipos viales a la delegación para permitir una mejor conectividad de los rionegrinos.





En un acto realizado en la Región Andina Sur, el delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, recibió nuevo equipamiento vial destinado a fortalecer el trabajo en las rutas de la zona. La entrega estuvo encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, y el legislador Facundo López.

El mandatario provincial destacó la labor del personal de Vialidad y señaló: “Agradecemos el trabajo que realizan todos los días para mantener las rutas provinciales, incluso en climas adversos. Estamos equipando a todas las instituciones de la provincia, y esta entrega es el inicio de un reequipamiento que continuará en cada distrito, para estar cada vez más cerca de cada rionegrino y rionegrina”.





El equipamiento entregado consiste en una motoniveladora New Holland 0 km, una retroexcavadora New Holland doble tracción 0 km y una camioneta Toyota Hilux doble cabina 4x4 0 km.