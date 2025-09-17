Lago Puelo: detuvieron a un hombre acusado de intento de femicidio durante un operativo en Isla Sur





La Policía del Chubut, junto con el Juzgado de Faltas y la Justicia provincial, intervino en un procedimiento que culminó con el desarme de una ocupación ilegal y la detención de un individuo imputado por tentativa de femicidio.





En la ribera del Río Azul, en el sector conocido como Isla Sur, se llevó adelante un operativo en el que se desarmó una construcción precaria de madera y un cerco perimetral levantado de manera ilegal. La medida fue ordenada por el Juzgado de Faltas, que dispuso el retiro de las estructuras.





Durante el procedimiento, efectivos de la Policía del Chubut procedieron a la detención del presunto morador del lugar, quien enfrenta graves acusaciones por tentativa de femicidio. Según la investigación judicial, el hombre habría agredido con un arma blanca a su ex pareja, causándole lesiones.









El acusado permanecerá detenido, al menos, hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para evaluar la continuidad de la prisión preventiva mientras avanza la causa.





La intervención destacó el accionar coordinado entre las fuerzas policiales y la Justicia, que permitió no solo desarticular la ocupación ilegal, sino también avanzar en una causa vinculada a violencia de género de extrema gravedad.