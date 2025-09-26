Más de 57.700 estatales recibieron el bono de $30.000

Noticias Del Bolson septiembre 26, 2025

La medida beneficia a empleados públicos, policías, penitenciarios y docentes, con un desembolso que supera los $1.530 millones y refuerza el consumo en la provincia.El Gobierno de la provincia realizó ayer, miércoles 24, el pago del bono extraordinario de $30.000 a los agentes de la Administración Pública, cumpliendo lo acordado en la última paritaria.

La medida alcanzó a todo el personal comprendido en las leyes 1844 y 1904, además de la Policía, el Servicio Penitenciario y el sistema educativo.

El desembolso benefició a más de 57.700 trabajadores, con un impacto económico que supera los $1.530 millones.

Según fuentes oficiales, los recursos ya se volcaron al circuito económico provincial, contribuyendo a fortalecer el consumo en un contexto económico complejo.

Con esta decisión, la Provincia ratifica su compromiso de sostener el poder adquisitivo de los estatales y garantizar previsibilidad en la política salarial, en un marco de diálogo permanente con los gremios, asegurando estabilidad y transparencia en los acuerdos laborales. 









