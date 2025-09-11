“Mientras desde Buenos Aires le dan la espalda a la educación universitaria, en Río Negro cumplimos con nuestros estudiantes”





El candidato a Senador Nacional por Juntos defendemos Río Negro, Facundo López, cuestionó con dureza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. “Una vez más, el centralismo porteño demuestra su desprecio por las provincias y por algo tan sensible como la educación de nuestros futuros profesionales. Desde un escritorio en Buenos Aires se festeja la ausencia del Estado, mientras en Río Negro seguimos poniendo la cara, los recursos y la gestión para cumplir con nuestra gente”, afirmó.





“Cómodo en la Capital, el Gobierno Nacional vuelve a darle la espalda a la gente. Prometieron acompañar a las universidades, pero mintieron. Vetar esta ley es condenar a miles de jóvenes a perder oportunidades, es negarles futuro. Eso es lo que significa el centralismo: decidir por las provincias y abandonarlas cuando más se las necesita”, disparó el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos.





En contraposición, López remarcó la acción del Estado rionegrino: “Acá sí actuamos, sí cumplimos y sí invertimos. Terminamos las obras que Nación abandonó en el Campus de la UNRN en Bariloche. En Viedma avanzamos con la residencia universitaria para que los chicos y chicas del interior puedan estudiar sin preocuparse por un alquiler. Nosotros sostenemos la educación, invertimos en infraestructura y acompañamos a nuestros jóvenes. No especulamos ni miramos para otro lado: sabemos que la educación es la base del desarrollo”.





Durante sus recorridas, el candidato remarcó que la diferencia es clara: “Mientras el centralismo se borra, las provincias respondemos. Mientras ellos recortan, nosotros invertimos. Mientras ellos se esconden, nosotros defendemos a los rionegrinos. Este contraste lo vivimos todos los días: Nación abandona, Río Negro cumple”.





En ese sentido, López reafirmó que su compromiso como Senador será llevar esa voz al Congreso Nacional: “Voy a representar a Río Negro y a todas las provincias que cumplen. El federalismo no es un discurso vacío: se ejerce defendiendo los recursos, la educación y el futuro de nuestra gente, aun frente a un centralismo que sólo piensa en Buenos Aires”.





Finalmente, destacó que Juntos defendemos Río Negro es la herramienta para marcar ese rumbo: “Vamos a seguir poniendo el cuerpo, la gestión y la inversión para que la provincia crezca. El contraste es total, y lo vamos a gritar en cada debate en el Senado. No nos van a callar: Río Negro se defiende todos los días”.