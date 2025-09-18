Peregrinación anual a la Virgen de La Merced en la cascada de Los Repollos, El Bolsón.



Este domingo 21/9 se llevará a cabo la peregrinación anual a la Virgen de La Merced, entronizada en la cascada de Los Repollos, El Bolsón.





Su fiesta se celebra el 24 de septiembre, y su devoción nació en el siglo XIII para proteger a los cautivos y oprimidos. En nuestra localidad, la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Lujan ha organizado este domingo 21, cercana a la fecha, la caminata y homilía el domingo próximo a las 16 horas, bajo el lema: María, danos amor para caminar con Esperanza”.

Los caminantes, saldrán a las 8:30 horas desde las puerta de la iglesia, peatonal Padre Feliciano, para recorrer los 21 kilómetros distantes del centro a la Cascada de la Virgen.



ADVOCACIÓN Cada 24 de septiembre es la fecha de la celebración a la Virgen María bajo la advocación de la Merced, o Virgen de las Mercedes, nombre mariano que evoca la misericordia infinita de Dios, que nos ha dejado en la persona de María a una auténtica madre.

La Virgen de la Merced, o Nuestra Señora de las Mercedes, es una advocación de la Virgen María venerada por los católicos, especialmente en América Latina, como símbolo de misericordia y liberación. En Argentina, el General Manuel Belgrano la proclamó Generala del Ejército en 1812 tras la batalla de Tucumán, y en Perú es considerada Mariscala del país.



NOTA: No habrá transporte de pasajeros. Por lo que se apela a la generosidad de quienes tengan vehiculo y lugar para llevar y traer una o más persona, que vayan a la hora 16 de la misa, dejar mensajes en la Secretaria de la Parroquia, de 16 a 19 horas, al Whatsapp 2944533629 Consejo Pastoral Comunicación Parroquia Ntra. Señora de Luján El Bolsón - Río Negro

Gentileza: Ángel Morales