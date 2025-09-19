Reconstrucción de viviendas en Mallín Ahogado: tras el invierno, se reanudan las obras y la asistencia a familias afectadas por los incendios



Con la llegada de la primavera y la mejora de las condiciones climáticas, las familias afectadas por los incendios ocurridos en enero pasado comienzan a retomar la reconstrucción de sus viviendas en la zona de Mallín Ahogado y parajes cercanos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro y el área de Producción confirmaron que se reactivan los trabajos, la entrega de materiales y la asistencia a los damnificados. Con la llegada de la primavera y la mejora de las condiciones climáticas, las familias afectadas por los incendios ocurridos en enero pasado comienzan a retomar la reconstrucción de sus viviendas en la zona de Mallín Ahogado y parajes cercanos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro y el área de Producción confirmaron que se reactivan los trabajos, la entrega de materiales y la asistencia a los damnificados.





Natalia Aguilar, delegada de Desarrollo Social , destacó que “después del invierno, que obligó a suspender buena parte de las construcciones, ahora muchas familias regresan a Mallín Ahogado y vuelven a levantar sus casas. Antes de la temporada invernal se avanzó con varias viviendas gracias a una cuadrilla articulada con el Consejo de Educación, pero ahora el objetivo es acelerar el proceso para todas las familias que esperan reconstruir su hogar”.





En total, son alrededor de 240 familias asistidas por la provincia, entre propietarios, inquilinos y personas que residían en viviendas prestadas. “Durante los meses fríos resguardamos los materiales en instituciones provinciales, a pedido de las propias familias, para evitar que se dañaran. Ahora estamos retomando el contacto con cada una para coordinar la entrega y el inicio de las obras”, explicó Aguilar.





Por su parte, Farid Tello, del área de Producción, subrayó que la asistencia no se limita a la cuestión habitacional. “Venimos trabajando de manera articulada para reactivar también los predios productivos. Se avanzó en cerramientos, en la reconexión de agua y en tareas que garantizan que las familias puedan volver a producir. Paralelamente seguimos entregando fardos de pasto, nylons para invernáculos y acompañamiento en la limpieza de áreas seguras”, señaló.





En este sentido, se realizan también cursos de motosierristas y capacitaciones vinculadas a la prevención de incendios, con el objetivo de fortalecer las herramientas comunitarias y la preparación de cara al próximo verano.





Aguilar remarcó que, además de la reconstrucción material, existe un trabajo permanente de acompañamiento social: “Hubo familias que requirieron asistencia alimentaria durante el invierno, debido a la falta de trabajo y recursos. Estamos presentes con diferentes líneas de apoyo, ya sea con mano de obra, alimentos o financiamiento productivo”.





La jurisdicción de la delegación abarca desde El Manso hasta Mamuel Choique, incluyendo parajes como Ñorquincó y Río Chico, lo que amplía la tarea del equipo provincial. “Es un trabajo dinámico, que requiere coordinación permanente entre distintas áreas del Estado. Lo importante es que las familias no se sientan solas en este proceso”, concluyó Tello.





Con la llegada del buen clima, la reconstrucción de viviendas y predios productivos en Mallín Ahogado ingresa en una etapa clave. El desafío es no solo recuperar lo perdido tras el incendio, sino también fortalecer la prevención y garantizar que cada familia pueda proyectar nuevamente su vida en el lugar.