Río Negro extiende un mes el Plan Calor Garrafas por las bajas temperaturas

El Gobierno de Río Negro anunció la prórroga del Plan Calor Gas, que ya distribuyó más de 47.500 garrafas en la Región Sur, Andina y Atlántica. La medida responde a la persistencia del frío y al pedido de las familias.









El Gobierno de Río Negro resolvió extender por un mes la entrega gratuita de garrafas del Plan Calor Gas, que tenía previsto concluir a fines de septiembre. La decisión responde a la continuidad de las bajas temperaturas y al pedido de las familias beneficiarias en distintas regiones de la provincia.





En lo que va del operativo 2025 se distribuyeron 47.513 garrafas, con una inversión provincial superior a los $1.647 millones entre insumos y logística. La distribución alcanzó a la Región Sur (14.091 garrafas), Zona Atlántica (2.409), Bariloche (19.673) y la Región Andina con El Bolsón, Pilcaniyeu y comisiones de fomento (11.340).





La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, explicó: “Se estaba terminando el Plan Calor esta semana, pero vamos a extenderlo en principio hasta fines de octubre por una cuestión climática. Siempre es importante que la gente sepa que vamos a seguir con la misma modalidad”.





La funcionaria destacó que la extensión responde a la realidad climática de la región: “Uno piensa que septiembre trae la primavera, pero realmente hace frío. Hoy, por ejemplo, la sensación térmica estuvo por debajo de cero, y eso afecta la calidad de vida de muchas familias. No es un dato menor”.





El 40% de las garrafas se destinan a las familias de los barrios de Bariloche y un 31,5% a la Región Sur. La logística este año incluyó como novedad un convenio con Coopetel para optimizar costos y garantizar cobertura territorial.





Con esta prórroga, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de sostener un programa que se consolidó como pilar de la asistencia energética provincial, asegurando calefacción segura y accesible a los hogares más vulnerables durante los meses más duros del invierno.